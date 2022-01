Alessandro Marcucci fidanzato Matilde Gioli/ Natale sulla neve “Una relazione matura”

Chi è Alessandro Marcucci?

Alessandro Marcucci è il nuovo fidanzato di Matilde Gioli, un insegnante di equitazione che è riuscito a domare il cuore dell’attrice milanese anche lei appassionata di equitazione. La donna in un’intervista a Grazia ha rivelato come abbia conosciuto Alessandro durante una pausa dalle riprese di Doc a Roma: “Ho digitato su Google: Passeggiate a cavallo Roma e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”.

Alessandro Marcucci e Matilde Gioli sono davvero molto innamorati a tal punto che la donna riferendosi al nuovo fidanzato ha confessato: “Sono talmente innamorata che mi addormento con il sorriso. Lo so, mi sembra di essere un po’ cretina, avevo tanto bisogno che arrivasse l’amore”.

Matilde Gioli innamoratissima di Alessandro Marcucci

L’incontro di Alessandro Marcucci è stato fondamentale per Matilde Gioli che stando alle sue parole sembra essere la persona giusta per lei, lontana dal mondo dello spettacolo e ai microfoni di Grazia ha rivelato: “So che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà. È molto lontano dal mondo del cinema: orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”.

Di recente la coppia ha trascorso le feste sulla neve tra passeggiate e divertimento e Matilde Gioli ha voluto condividere con pochi scatti il riassunto del suo Natale pieno d’amore condividendo molte foto con Alessandro Marcucci con la didascalia: “Famiglia” in cui l’attrice tiene tra le braccia il suo cagnolino e ride felice accanto al suo fidanzato.

