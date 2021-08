Mara Venier criticata “Taglia i capelli, sei vecchia”/ Lei: “Non rompere i cogl*oni”

Mara Venier dice basta agli hater e decide di rispondere a tono. La conduttrice di Domenica In ha scatenato gli applausi virtuali dei fan quando, dopo alcuni insulti ricevuti, ha deciso di replicare pubblicamente e anche in molto plateale. Tutto è partito quando, dopo aver pubblicato su Instagram una foto al fianco del marito Nicola Carraro, un utente ha così commentato: “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”.

"Mara Venier vecchia, mettiti a dieta"/ E lei s'infuria: "Perché rompi i cog*ioni?"

Zia Mara non è rimasta in silenzio di fronte allo sgradevole commento, replicando a tono: “Amore, ma perché sotto questa bella foto devi rompere i co**oni con i miei capelli? Perché?” Inutile dire che, pochi minuti dopo, il commento della conduttrice è stato condiviso da molti profili Instagram, scatenando l’ilarità di tanti e diventando virale.

Mara Venier: "La lesione al nervo facciale c'è"/ "Nessuno mi assicura che guarirò"

Mara Venier risponde alle critiche della signora su Instagram: “Preferisce questo taglio?”

Mara Venier, però, non si è fermata qui. La conduttrice ha deciso di pubblicare una serie di sue foto, in cui si va un po’ indietro nel tempo, dove mostra dei particolari tagli di capelli. In una di queste risponde anche a chi le dice di “fare la dieta”. “Signora carissima (si fa per dire)….preferisce questo taglio????? Dica dica …faccio questo???? Così lei è felice ….per quanto riguarda il peso, purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci”, ha replicato la Venier, non senza qualche faccina sorridente. La conduttrice ha anche invitato la signora che l’ha attaccata, accusandola di essere vecchia e di dover dimagrire, a rispondere con tanto di hashtag. Al momento, la replica non è arrivata ma il web è sicuramente in delirio.

Simona Ventura "Mara Venier e Barbara D'Urso? Odio l'ipocrisia"/ Nuovo affondo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)





© RIPRODUZIONE RISERVATA