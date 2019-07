Mara Venier/ Da “reietta” a salvatrice della Rai contro Barbara D’Urso (Techetechetè)

Mara Venier, “grazie Rai”

La puntata di oggi di Techetechetè è interamente dedicata a Mara Venier, “la Signora della domenica” che sul suo profilo Instagram non ha mancato di ringraziare la Rai per l’omaggio che questa sera tributerà ad uno dei volti televisivi più familiari e amati dal pubblico italiano. Non a caso la “zia Mara” in uno dei post pubblicati ieri sul social aveva annunciato:”Domani sera ci sarà una puntata di “Techetechete” interamente dedicata a me…..grazie di cuore alla Rai …grazie a Gianvito Lo Maglio… grazie a Mauro Caporiccio”. Tra i tanti milioni di italiani che questa sera saranno incollati davanti al televisore su Rai Uno c’è anche Nicola Carraro, compagno di vita di Mara, che il post della Venier ha scritto simpaticamente:”Sono già davanti alla tv”. Insomma, la coppia questa sera non si perderà la puntata di Techetechetè. (agg. di Dario D’Angelo)

Mara Venier una carriera ricca di successi

Mara Venier è uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano sempre in grado di lasciare il pubblico a bocca aperta, eppure alcuni anni fa l’icona del trash è uscita dal mondo della conduzione per assumere ruoli di secondo piano. Una virata che ha lasciato a lungo l’amaro in bocca a tutti gli ammiratori, di sicuro felici del suo recente ritorno alla guida di Domenica In. Mara è di casa e fa sentire a casa ed è questa la chiave principale del suo successo, fin dal primo debutto come presentatrice. Una carriera lunghissima costellata di successi anche nel mondo del cinema italiano, fin da quel ’73 in cui appare come protagonista nel film di Sergio Capogna Diario di un italiano. La troviamo fra le attrici più richieste per le commedie all’italiana, ma per la Venier si spalancano presto le porte della televisione. Negli anni Ottanta è Nanny Loy a sceglierla per il primo programma. Anche per questo Mara Venier sarà la protagonista indiscussa della puntata di Techetechetè di oggi, mercoledì 24 luglio 201, in onda su Rai 1. Un tributo al sapore di obbligo, per una professionista passata alla storia per la sua parlata veneta e i tanti tormentoni, come “struca il botton”. Passata alla storia come zia d’Italia, è suo il merito del boom di ascolti vissuto dall’emittente pubblica per la domenica pomeriggio. Pochi ingredienti per la ricetta che tutti vorrebbero rubarle: un salotto caloroso, tante risate e persino quegli strafalcioni che le permettono di entrare nel cuore della gente e non solo dei molteplici ospiti che si accalcano per poter avere un posto nella sua casa televisiva.

Mara Venier, da Domenica In alla prima serata di Rai 1

Da Domenica In alla prima serata di Rai 1 il passo è davvero breve. Soprattutto per l’amorevole Mara Venier, decisa a rispolverare la sua carriera da conduttrice per sbarcare con il prossimo La porta dei Sogni. Uno show di tre puntate che lascia intuire come ancora una volta la padrona di casa si concentrerà sulle emozioni e i sentimenti, su quelle storie tanto care al pubblico italiano. Non mancheranno i filmati per accogliere i suoi ospiti, persone che desiderano realizzare quel sogno chiuso nel cassetto da tanti anni ed ora pronto a trasformarsi in realtà. E non solo, perché i protagonisti potranno scegliere di sfruttare lo spazio anche per chiedere scusa a qualcuno, dire grazie oppure fare una sorpresa. L’appuntamento è per il prossimo 20 dicembre 2019, sottolinea Davide Maggio, ed il progetto ha sorpreso la zia Mara fin dai primi sentori. Lei, che si considera la regina del pomeriggio che adora fare salotto e chiacchierare, inizialmente ha rifiutato l’incarico senza alcun indugio. Ha cambiato idea solo quando ha approfondito le dinamiche dello show, intuendo quanto le potesse calzare a pennello.



