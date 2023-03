Mara Venier, dedica a Jerry Calà dopo l’infarto/ “Mi hai fatta spaventare amore mio”

Mara Venier svela le condizioni di Jerry Calà: il messaggio social

Nelle ultime ore, Jerry Calà è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di un infarto. Fortunatamente, l’entità del problema non era grave e l’attore è fuori pericolo. Ad annunciare le sue condizioni di salute è Mara Venier, ex compagna e amica dell’attore.

La conduttrice di Domenica In ha scritto un messaggio social per Jerry Calà: “Jerry è stato operato stanotte a Napoli…ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent…Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva…ma sta BENE !!! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli … Amore mio che spavento mi hai fatto prendere” afferma Mara Venier allegando una foto insieme all’attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Jerry Calà ricoverato per infarto, come sta? “Sto bene, ma che paura”

Jerry Calà è stato portato d’urgenza all’ospedale Clinica Mediterranea di Napoli perchè colto da un lieve infarto. L’attore ha accusato un malore in piena notte, mentre alloggiava presso l’Hotel Santa Lucia per le riprese del film che lo vede protagonista: Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema. Grazie alla tempestività dei soccorsi e alla bassa pericolosità dell’attacco di cuore, l’attore sta bene.

Ad informare del suo stato di salute tramite un comunicato ufficiale è il suo manager Alex Intermite: “Jerry Calà sta bene, comunichiamo che tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale e da aprile live con la ripresa della sua tournée”. Lo stesso attore, tramite Novella 2000 ha rassicurato amici e parenti: “Sto bene, ma che paura“.

