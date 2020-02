Mara Venier difende Achille Lauro/ Critiche in piazza a Sanremo: “Pigliati un valium”

Mara Venier ci mette lo zampino anche a… Sanremo! Ebbene sì, la conduttrice di Domenica In, che si prepara a fare la sua comparsa al Festival tra gli ospiti, ha fatto sentire la sua voce proprio poche ore fa in piazza a Sanremo. Il motivo? Difendere Achille Lauro dagli attacchi ricevuti da alcuni presenti sul luogo. Durante una diretta di Rai Radio 2 nella città del festival, una persona presente ha mosso una critica proprio ad Achille Lauro, che in quel momento era intervistato ed aveva al suo fianco Mara Venier. Di fronte alla critica, che pare non sia stata proprio delle più leggere, la conduttrice di Domenica In non è riuscita a rimanere in silenzio e, anzi, è parsa abbastanza irata con l’uomo in questione.

Mara Venier difende Achille Lauro dall’hater: “Prendi un valium!”

Mara Venier ha allora lasciato la sua poltrona, accanto ad Achille Lauro, alzandosi dunque in piedi e attaccando l’uomo. “Rilassate figlio mio, ma rilassate! – è sbottata la Venier, per poi continuare – Aripijate, aripijate amore della zia! Dateje il Valium!” Dal suo posto, Lauro non ha potuto che sorridere di fronte alla scena che comunque è stata divertente. Dopo lo scontro, zia Mara ha comunque invitato l’uomo ad avvicinarsi maggiormente al palco per motivare le critiche lanciate ad Achille Lauro. Ricordiamo, infatti, che il cantante si è fatto parecchio notare nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2020 per l’outfit sicuramente particolare indossato sul palcoscenico al momento dell’esibizione.





