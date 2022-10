Mara Venier difende Iva Zanicchi dopo l’insulto alla Lucarelli/ “E’ un intercalare”

Mara Venier difende Iva Zanicchi e incorona Milly Carlucci: le dichiarazioni della conduttrice

Mara Venier in collegamento telefonico con Milly Carlucci, a Domenica In, ha voluto dire la sua per quanto riguarda lo screzio tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli.

La cantante avrebbe pronunciato un grave insulto alla giornalista, dopo la sua esibizione a Ballando con le stelle, ma la conduttrice prende le sue difese: “Iva è così. A difesa di Iva, voglio dire che ha chiesto scusa. È un intercalare, vogliamo chiamarlo così? Selvaggia è intelligente ma reagisce sempre in maniera… insomma è reattiva. Mi ha sorpreso il momento di commozione quando ballava il fidanzato. Non me lo aspettavo sinceramente”. Mara Venier poi cambia argomento e incorona Milly Carlucci: “Milly, un successone, da 11 anni non c’erano questi ascolti. Sei la regina“.

Mara Venier difende Zanicchi, ma Selvaggia Lucarelli non perdona: le sue parole

Nonostante Mara Venier abbia preso le difese di Iva Zanicchi, Selvaggia Lucarelli è ancora molto provata da ciò che la cantante le ha detto. In merito alla questione, la giornalista si sfoga sui social e scrive: “La dinamica è semplice: io ho un ruolo che prevede una posizione di “potere”, ovvero quella di giudice in un programma di ballo/intrattenimento. C’è una concorrente Iva Zanicchi, che si mette autonomamente in condizioni di essere giudicata dalla sottoscritta.

E ancora: “Lei ha qualche decennio più di me, molti successi alle spalle, “io sono Iva Zanicchi”, le piace spesso dire quando non è nel mood simpatica signora senza filtri. Già nelle clip che precedevano il debutto di ieri tradiva molto bene il suo pensiero, perchè nel parlare con me fingeva di non ricordarsi come mi chiamo (“come si chiama quella lì”). Un atteggiamento tipico: fingo che tu non sappia neppure chi sia perchè non accetto di condividere lo stesso piano con te, c’è una gerarchia: io sopra, tu sotto“.

