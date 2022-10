Selvaggia Lucarelli furiosa con Iva Zanicchi per insulto a Ballando con Stelle/ “Sessismo! Pretendo scuse”

Selvaggia Lucarelli, il grave insulto di Iva Zanicchi contro la giornalista a Ballando

Selvaggia Lucarelli, durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, ha giudicato l’esibizione di Iva Zanicchi in coppia con Samuel Peron. La giornalista non ha gradito il balletto della cantante, e così le ha dato uno “0” come valutazione.

A questo giudizio così severo, la cantante si è girata verso il maestro di ballo e avrebbe pronunciato un grave insulto contro la giornalista: “Tr**a“. Nonostante l’abbia detta all’orecchio di Samuel, le parole di Iva si sono sentite abbastanza chiaramente. A questa offesa, su Twitter, sono seguite le scuse della cantante via Twitter a Selvaggia Lucarelli: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”.

Selvaggia Lucarelli e lo sfogo contro Iva Zanicchi su Instagram

Selvaggia Lucarelli, nonostante le scuse della cantante, ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram contro Iva Zanicchi. La giornalista esordisce scrivendo: “Voglio dire alcune cose su quello che è successo ieri con Iva Zanicchi, perchè trovo che al di là del caso personale e del contesto, racconti una dinamica tipica di quelle in cui le donne si trovano spesso impantanate“.

Selvaggia Lucarelli continua: “La dinamica è semplice: io ho un ruolo che prevede una posizione di “potere”, ovvero quella di giudice in un programma di ballo/intrattenimento. C’è una concorrente Iva Zanicchi, che si mette autonomamente in condizioni di essere giudicata dalla sottoscritta. Lei ha qualche decennio più di me, molti successi alle spalle, “io sono Iva Zanicchi”, le piace spesso dire quando non è nel mood simpatica signora senza filtri. Già nelle clip che precedevano il debutto di ieri tradiva molto bene il suo pensiero, perchè nel parlare con me fingeva di non ricordarsi come mi chiamo (“come si chiama quella lì”). Un atteggiamento tipico: fingo che tu non sappia neppure chi sia perchè non accetto di condividere lo stesso piano con te, c’è una gerarchia: io sopra, tu sotto“.

