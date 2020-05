Mara Venier e il tradimento di Jerry Calà/ “Puttan*ere! Beccato in bagno con…”

Pubblicità

Nell’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, riproposta in replica su Canale 5 oggi 2 maggio 2020, Mara Venier ha ammesso di essere stata tradita da Jerry Calà. La conduttrice ha però elencato tutti i dettagli di questa particolare vicenda, svelando a Silvia Toffanin che: “Con Jerry la vita era sempre un gioco. Lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio ‘puttan*ere'”. Così ha ricordato un episodio in particolare: “Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei.”. Eppure la Venier ha sottolineato come il loro rapporto fosse fatto da tanti di questi episodi.

Jerry Calà chiarisce la versione di Mara Venier sul tradimento

Dopo le parole di Mara Venier, Jerry Calà ha però deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti e, per la precisione, di quell’episodio in particolare. “Era una festa che avevamo fatto con gli amici. – ha esordito, per poi chiarire – Mi ha beccato che ha parlavo con una fitto fitto in bagno. Non che ci facevo cose. Sai quando hai un po’ bevuto, ti avvicini e ti metti a parlare con una. Lei mi ha beccato, ha frainteso e mi ha riempito di botte. Cosa che tra le altre cose non dice mai”, ha quindi concluso.



