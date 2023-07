Mara Venier e la figlia Elisabetta criticate dagli haters per il concerto di Ultimo/ “Non eravate in lutto?”

Mara Venier e sua figlia Elisabetta al concerto di Ultimo: l’insensato disappunto degli haters

Risulta particolarmente difficile tentare di dare una giustificazione sensata o realistica di cosa spinge orde di haters a prendere di mira – con argomentazioni spesso violente – alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Le ultime ad essere state “assalite” sul web da commenti beceri e sconclusionati sono state Mara Venier e sua figlia Elisabetta Ferracini. Come risaputo, le due sono state colpite di recente da un terribile lutto: la morte di Francesco Forleo, padre del primo nipote della conduttrice e marito proprio di Elisabetta.

Mara Venier ha mostrato tutto il suo comprensibile dolore anche durante una delle ultime puntate di Domenica In. La scomparsa di Francesco Forleo è stata per lei – e ancor di più per sua figlia Elisabetta Ferracini – un colpo che sarà purtroppo difficile da assorbire e metabolizzare. Come riporta il portale Leggo, le due sono state però bersagliate sui social dopo aver pubblicato sui social alcuni selfie al recente concerto di Ultimo. Per gli odiatori seriali del web, la loro partecipazione all’evento cozzerebbe con il dolore e il modo “consono” di affrontare il lutto.

Mara Venier e sua figlia Elisabetta Ferracini difese dai fan: “Solo chi soffre può capire!”

Partendo dal presupposto che la morte non è un gioco; ognuno metabolizza, affronta e reagisce ad un lutto a proprio modo. Questo è forse uno dei pochi temi che dovrebbe essere immune da critiche, interpretazioni e giudizi. Nessuno dovrebbe potersi arrogare il diritto di giudicare l’approccio personale ad una circostanza così traumatica e delicata. Mara Venier e sua figlia Elisabetta Ferracini, secondo gli haters, non avrebbero dovuto partecipare ad una circostanza festosa come il concerto di Ultimo: “Ma non eravate in lutto”. Secondo alcuni “geni” del web – come racconta Leggo – le due dovrebbero quindi restare in casa fino a data da destinarsi, arrestando la propria vita per dimostrare – a chi poi? – che davvero sono state colpite nel profondo dalla morte di Francesco Forleo.

Fortunatamente però, non tutto il popolo del web è così cinico e meschino da andare a mettere in dubbio il modo di vivere il lutto delle persone. In soccorso di Mara Venier e sua figlia Elisabetta Ferracini – dopo la pubblicazione dei selfie al concerto di Ultimo – sono arrivati fiumi di commenti di comprensione e difesa da parte di persone decisamente più benpensanti e rispettose. “Le persone dovrebbero vestirsi di nero e piangere chiuse in casa per dimostrare il loro dolore. Il dolore ci accompagna in ogni attimo è come una spada infilzata nel cuore ogni minuto della nostra vita. Solo chi soffre vede cosa c’è dietro questa foto. Io vedo una mamma che sostiene una figlia che affronta un dolore insopportabile“. Questo uno dei messaggi più belli e toccanti ricevuti – riportato da Leggo – da Mara Venier e sua figlia Elisabetta Ferracini.











