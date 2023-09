Mara Venier e l’amore per Nicola Carraro “nessuno ci dava due lire”/ “I suoi amici mi consideravano inadatta”

Mara Venier e Nicola Carraro, l’inizio difficile del loro amore: “Nessuno ci dava due lire“

Mara Venier ha rilasciato un’intima intervista di coppia al Corriere della Sera, assieme al marito Nicola Carraro. Lei affermata conduttrice televisiva, lui editore e produttore cinematografico, la loro storia è stata caratterizzata da numerosi alti e bassi, ma con al centro sempre e soltanto l’amore. In particolare, il volto di Domenica In ha rivelato che, all’inizio della loro relazione, in molti non avrebbero scommesso su di loro e non avevano un giudizio lusinghiero sul suo conto.

«Nessuno ci dava due lire. Tutti pensavano che io fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo lasciati prestissimo. Dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio eccoci ancora qui», confessa la conduttrice. Non fu semplice per lei essere accettata dagli affetti di Carraro, soprattutto dalla sua cerchia di amici: “Tutti erano pazzi di Nicola appena lo hanno conosciuto. Una su tutti, la mia più cara amica a quel tempo, Edwige Fenech, che mi disse: “È l’uomo giusto per te”. Ma non è stato tutto facile: alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza».

Mara Venier, l’accettazione della famiglia di Carraro e la crisi di coppia

Mara Venier ha dovuto superare lo scetticismo della cerchia di affetti di Nicola Carraro. Non solo gli amici del produttore, che non la consideravano adeguata come sua fidanzata, ma la conduttrice ha voluto mettere in chiaro le cose anche con la famiglia di suo marito, confermando l’amore puro ed incondizionato che nutriva per lui: «Ho chiesto un appuntamento alla mamma di Nicola e guardandola negli occhi ho detto: “Io sto con suo figlio perché lo amo, non per altro”. Credo che lei abbia capito che non sono quel tipo di donna che si sposa per interesse».

Archiviate le iniziali resistenze al loro amore, Mara Venier e Nicola Carraro sono diventati una coppia affiatatissima. Ancora oggi li lega un amore straordinario, nonostante abbiano anche affrontato un momento di crisi: «Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: “Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi”. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto».











