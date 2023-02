Mara Venier e Mariangela Melato, ex Renzo Arbore/ L’incontro grazie a Lucio Battisti

Renzo Arbore: il primo incontro e l’amore con Mariangela Melato

Mara Venier e Mariangela Melato sono due ex compagne di Renzo Arbore. Due grandi amori per lo showman e una gravidanza interrotta. Un grande amore quello tra Renzo Arbore e Mariangela Melato, una delle attrici più brave di sempre, durato circa dieci anni. “Dopo di lei non posso più amare” ha dichiarato lo showman parlando della ex compagna scomparsa dopo una lunga malattia. “Da quando non c’è più Mariangela. Dopo di lei, non posso più amare. La sua perdita è stato il dolore più grande della mia vita, ma è come se ci fosse ancora: se avessi un’altra, le sarei infedele. Ho avuto la fortuna di incontrarla: era un fenomeno strano, eccezionale, con un’intelligenza e una grazia senza pari. È una fortuna che devo finire di meritarmi” – ha confessato Arbore.

Rosa Chemical bacia anche Mara Venier in diretta tv/ "Voglio bene a Fedez..."

A farli incontrare è stato Lucio Battisti come ha raccontato proprio Arbore: “Lucio non amava le feste e non andava da nessuna parte perché diceva: ‘Poi mi fanno cantare’: Io lo convinsi dicendogli ‘Vedrai che non succederà, mangiamo una cosa e basta. Garantisco io. Venne . E fu lui invece che, vedendo una chitarra, di sua spontanea volontà la prese e cominciò a cantare ‘Io vorrei, non vorrei, ma se puoi …come può uno scoglio arginare il mare …’. Io e Mariangela ci guardammo. Eravamo già cotti”.

Alessandro Siani bacia Mara Venier a Domenica In/ "Come Rosa Chemical e Fedez"

Renzo Arbore e l’amore per Mara Venier

Una lunga e bellissima storia d’amore tra Renzo Arbore e Mariangela Melato. Ad un certo punto però i due si sono separati: “allora non c’erano i telefonini e ci siamo distratti. E ce l’eravamo anche detto: “Attenzione che ci distraiamo”… Lei ha avuto incontri americani, io da solo a Roma mi sono distratto e così quando dopo quasi due anni è tornata ci siamo accorti che non ci divertivamo più insieme. Tacitamente ci siamo lasciati andare, senza litigare. È stato un allontanamento dolce, senza rancori. Salvo poi riprendere dopo anni. Più adulti, si è riformata la coppia anche perché l’affetto era rimasto integro anche nel periodo di lontananza”. Poi la malattia dell’attrice che ha potuto sempre contare sul supporto di Arbore che gli è stato accanto fino alla fine,.

Mara Venier vs Marisela Federici/ Telefona in diretta: "Cinica su Gina Lollobrigida!"

Poi nella vita di Renzo Arbore è arrivata Mara Venier. Un’altra lunga storia d’amore durata 12 anni, ma finita ugualmente. Tra i due ancora oggi c’è un bellissimo rapporto fraterno con la Venier che parlando dell’ex compagno ha confessato di una gravidanza interrotta: “sì, c’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata, insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo, è un po’ resistente a vedermi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA