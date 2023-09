Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano 23 anni insieme/ La dedica speciale alla conduttrice

Venier e Nicola Carraro celebrano 23 anni d’amore: la bellissima dedica

Mara Venier e Nicola Carraro si sono incontrati e innamorati per la prima volta 23 anni fa, da allora non si sono più lasciati. La coppia, che il 28 giugno ha festeggiato 17 anni di matrimonio, ha deciso di celebrare il proprio amore anche in questa occasione.

Carraro ha portato alla moglie un pomposo mazzo di rose rosse: “E sono 23 amore mio ….19/9/2000…” scrive Venier. La conduttrice di Domenica In appare sorridente e molto felice in foto, esattamente come il primo giorno che ha incrociato, per la prima volta, lo sguardo della sua dolce metà. Numerosi gli auguri e l’affetto dei fan che non hanno mancato di commentare il lieto evento con cuori e tanti dolci pensieri per Mara.

Venier e l’amore per il marito Nicola: “Nessuno ci dava due lire”

Venier, ai microfoni del Corriere della Sera, ha svelato alcuni dettagli inediti della relazione con il marito Nicola Carraro: “Nessuno ci dava due lire. Tutti pensavano che io fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo lasciati prestissimo. Dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio eccoci ancora qui” ha svelato la conduttrice.

Mara Venier ha poi parlato di come sia stata allontanata da alcuni affetti intorno al marito: “Tutti erano pazzi di Nicola appena lo hanno conosciuto. Una su tutti, la mia più cara amica a quel tempo, Edwige Fenech, che mi disse: “È l’uomo giusto per te”. Ma non è stato tutto facile: alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza”.

