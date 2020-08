Mara Venier/ “Gli influencer? Alla lunga rompono i coglion*, sono insopportabili!”

Cosa ne pensa Mara Venier del mondo degli influencer? La conduttrice lo ha raccontato in diretta telefonica a Rudy Zerbi su Radio Deejay. Il tema di oggi, 17 agosto, è stato proprio il mondo social e i suoi comportamenti e la conduttrice di Domenica In si è detta alquanto infastidita. “Più che postare a me piace molto curiosare. – ha esordito sul tema, per poi aggiungere – È un mondo di esibizionisti così non l’ho mai visto. Probabilmente il lockdown ha represso molto e quest’estate li vedo tutti scatenati.” E ancora: “Alla lunga però rompono i cog**oni. Diventano insopportabili, io trovo. È troppo, veramente troppo. Ci vuole un po’ di buon senso anche nell’uso di questi social. E parlo anche di questi influencer molto in voga…”

Mara Venier e gli insulti dal web: “A volte li ignoro, altre…”

Si è detto d’accordo con Mara Venier Rudy Zerbi, che ha poi chiesto alla conduttrice del suo di rapporto con i fan sui social. “Io quando posso rispondo – ha precisato la Venier – ricevo pure molti commenti, per cui non ce la faccio a rispondere a tutti. Qualcuno magari ci rimane anche male, però significherebbe rimanere parecchie ore… Comunque in linea di massima sono tutti molto carini.” Quando però arrivano degli insulti: “Delle volte capisco che è meglio ignorarli, altre volte proprio non ce la faccio”. La Venier, che ha portato il gesso alla gamba fino a poche settimane fa, ha poi raccontato di aver preso un’altra caduta proprio pochi giorni fa. Tuttavia ha tenuto a chiarire che è tutto sotto controllo: “Sto facendo fisioterapia al ginocchio adesso”.



