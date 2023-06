Mara Venier, grave lutto: è morto Pier Francesco Forleo, il marito della figlia/ La “precisazione” in tv

Grave lutto per Mara Venier: è morto il marito di sua figlia, ore difficilissime per la conduttrice

Sono ore di grande dolore per la celebre conduttrice Mara Venier che, come risaputo, è stata colpita da un gravissimo lutto familiare. E’ infatti venuto a mancare Pier Francesco Forleo, responsabile dei Diritti Sportivi in Rai e marito della figlia edella conduttrice Elisabetta Ferracini. Non a caso, poco prima della messa in onda di Una voce per padre Pio, programma condotto da Mara Venier, è apparsa una precisazione, ovvero la scritta “puntata registrata”.

Mara Venier e Elettra Lamborghini, siparietto "hot" a Domenica In/ "Ho una grande nostalgia dei succhiotti!"

Ovviamente, date le circostanze, sarebbe stato impossibile per la presentatrice salire sul palco e condurre come niente fosse, a poche ore dalla grave perdita familiare. In queste ore molte persone del mondo dello spettacolo hanno fatto sentire la propria vicinanza a Mara Venier e alla sua famiglia, con messaggi di affetto e incoraggiamento.

Mara Venier: "Ritirarmi? Ci penso quasi ogni giorno"/ "Liti con mio marito Nicola? Quando succede lui…"

Mara Venier, la precisazione ‘doverosa’ su Una voce per Padre Pio: “Programma registrato mercoledì scorso”

Mentre scriviamo, su Raiuno va in onda la ventiquattresima edizione del programma Una voce per Padre Pio, appuntamento condotto proprio da Mara Venier e che celebra Padre Pio attraverso i valori della speranza, della rinascita e della gioia. Nelle scorse ore però la presentatrice ha tenuto a fare un’importante precisazione sul programma, specificando anche lei attraverso una storia sui social che “la trasmissione in onda stasera è stata registrata mercoledì”. Una precisazione lungimirante, considerando che se non l’avesse fatta – probabilmente – sarebbero potuti scaturire parecchi commenti negativi.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier "sono tornata a Venezia dopo morte di mamma"/ "Avevo paura di soffrire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA