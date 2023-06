Una voce per Padre Pio 2023/ Diretta e ospiti: duetto Al Bano-Arisa! E Mara Venier…

Diretta Una voce per Padre Pio 2023: commento live puntata 9 giugno

Mara Venier e Michele Placido aprono la puntata speciale di Una Voce per Padre Pio su Raiuno. Il loro è un assist per Arisa e Al Bano, che cantano Nel blu, dipinto di blu, un brano iconico e immortale della musica italiana. Partenza più che gradevole in un contesto magico e che sorride alla solidarietà. Al Bano, subito dopo la performance, ricorda alcuni aneddoti che lo legano a tutte le edizioni di Una Voce per Padre Pio.

Chicago P.D. 9 anticipazioni 9 giugno 2023/ Scontro tra Burgess e Ruzek! Joshua ucciso per ordine del boss?

“Quando potete non dimenticate di donare. Donate e non ve ne pentirete”, il messaggio di Al Bano. “Meno soldi per le bombe…”, aggiunge il cantante di Cellino San Marco. Ricordiamo, come apparso nel pre-puntata, che il programma è registrato e che oggi, purtroppo, la conduttrice Mara Venier è stata colpita da un grave lutto, quello del genero Pier Francesco Forleo. Sul palco Enzo Palumbo, l’ideatore del programma televisivo… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Maria Grazia Cucinotta: "Con Giulio Violati abbiamo imparato dagli sbagli"/ "Giulia frutto del nostro amore"

Una Voce per Padre Pio 2023 torna questa sera con Mara Venier: tutti gli ospiti

Questa sera torna in onda, in prima serata su Rai, Una Voce per Padre Pio 2023, l’evento che riunirà ospiti d’eccezione e che vedrà alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Mara Venier. Una serata importantissima in cui verrà attivata anche una raccolta fondi, un concerto a scopo benefico che regalerà tantissime emozioni al pubblico grazie anche all’ampio parterre di ospiti, musicali e non solo.

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, sono numerosi gli ospiti che si esibiranno per questa serata di beneficienza, nomi di spicco ma anche giovani emergenti della scena musicale italiana. Ci sarà Nino D’Angelo, reduce dai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, così come la coppia padre e figlia composta da Al Bano e Jasmine Carrisi, un monumento della canzone italiana e una giovanissima artista che sta costruendo la propria strada. Spazio anche a icone della musica come Patty Pravo e i Ricchi e Poveri, ma anche Arisa e Clementino, sino al giovanissimo Leo Gassman, uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Inoltre, si aggiungerà al cast anche l’attore Michele Placido.

LDA: "Il momento migliore? Quando sono andato via.."/ Rotto il silenzio sull'eliminazione ad Amici 21

Una Voce per Padre Pio 2o23: dove vederlo e l’intento benefico alla base

Una Voce per Padre Pio 2023 anche quest’anno è condotto da Mara Venier e andrà in onda questa sera, in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.30 circa. La diretta streaming è invece disponibile sulla piattaforma di Raiplay. L’evento, inoltre, verrà replicato domenica 2 luglio alle ore 16.00, sempre su Rai1.

Nel corso della serata verranno raccontate storie emozionanti, di fede e di solidarietà, ma anche di devozione verso la figura di Padre Pio e verso il suo insegnamento più prezioso: dare sollievo e cura alla sofferenza degli essere umani. Un messaggio che verrà più volte ribadito nel corso dell’evento e che verrà accompagnato anche dalla raccolta fondi a supporto del progetto Una Voce per Padre Pio Onlus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA