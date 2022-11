Mara Venier: “Ho punti in bocca, mi tira tutto!”/ Paolo Bonolis: “Beata te!”

Mara Venier ha rivelato di avere recentemente subito un intervento al dente e di avere dei punti in bocca che le rendono difficoltoso parlare. La conduttrice televisiva ha confidato il suo problema proprio in apertura della puntata di “Domenica In” andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 6 novembre 2022, e apertasi con Paolo Bonolis ospite in studio. Zia Mara, com’è nota a livello nazionale la presentatrice, ha infatti apertamente rivelato: “Ho dei punti in bocca per un intervento al dente, per cui mi tira tutto…”.

PAOLO BONOLIS A MARA VENIER: “TI TIRA TUTTO? BEATA TE!”

A quel punto, Paolo Bonolis, noto per avere la battuta sempre pronta, ha ribattuto a Mara Venier: “Beata te!”, giocando naturalmente sul doppio senso del “mi tira tutto” pronunciato dalla regina della domenica di Rai Uno. Immancabilmente, in studio sono scoppiate le risate fragorose del pubblico e dell’orchestra, con Mara Venier che non è riuscita a trattenere non soltanto il sorriso, ma anche le lacrime, figlie del divertimento di quel momento. Anche Bonolis, paonazzo in volto, si è reso protagonista di una risata prolungata, salvo poi ricomporsi e continuare con l’intervista in diretta televisiva di fronte a milioni di italiani che ogni domenica seguono abitualmente il programma.

