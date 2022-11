PAOLO BONOLIS/ “Io nonno? Non mi fa nessun effetto, purtroppo vedo poco i nipoti…”

Paolo Bonolis è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 6 novembre 2022. Il presentatore ha raccontato di essere stato proiettato nel mondo dello spettacolo e della televisione accompagnando un amico a un provino per la Rai, al quale ha poi per caso preso parte anch’egli, per essere poi richiamato dieci giorni più tardi: lo volevano come co-conduttore di un programma.

Quando a casa Bonolis squillò il telefono, il padre di Paolo gli chiese chi lo avesse cercato: lui gli raccontò la verità e il genitore gli disse che se non avesse accettato la chiamata della Rai l’avrebbe accompagnato prendendolo “a calci in c*lo a due a due finché non diventano dispari”. La sua carriera ha registrato istanti di grande successo, ma è sempre stata distante dai binari della tecnologia: “Non amo i social, mia moglie Sonia Bruganelli invece è molto attiva”. Oggi Paolo Bonolis è nonno: “Sono felice per i bambini che sono nati, ma non è che avverta qualcosa di particolare. Sono tutte cose che grazie al cielo mi sono accadute. Purtroppo sono molto lontani, vivono in America: per Natale andrò a New York e li vedrò entrambi”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Paolo Bonolis la sua carriera televisiva: da Bim bum bam, a Il senso della vita fino a Sanremo

Paolo Bonolis è uno tra i più noti e amati presentatori televisivi in grado di conquistare i telespettatori con la sua vena molto comica. Oltre a presentare trasmissioni di sicuro successo, Paolo Bonolis ha infatti scritto anche il suo secondo romanzo: “Notte Fonda“, ambientato nell’amata Roma e incentrato sulla vita coniugale di una coppia. Ma non è che c’è qualcosa anche della sua vita privata?

La gran parte dei successi di Paolo Bonolis infatti sono di impronta goliardica, con la sola eccezione de Il senso della vita. Ma i suoi esordi a Bim bum bam lo hanno visto come presentatore di una trasmissione completamente al di fuori dal target, che gli ha donato successo qualche anno dopo. Infatti erano gli anni ottanta, infatti il suo approdo avviene nel 1982 su Italia 1 insieme a Licia Colò, che fino al 1984 mantiene la conduzione di Bim bum bam. Nel 1985 Licia Colò viene sostituita da Manuela Blanchard.

Ma soltanto nel 1991 ha incontrato Luca Laurenti, il suo attuale compagno di lavoro, una delle coppie più longeve apprezzate della televisione italiana.

Paolo Bonolis infatti è molto amato dagli italiani che apprezzano moltissimo anche i suoi modi di condurre e per questo è stato scelto nel 2005 per la direzione artistica e per la conduzione del Festival di Sanremo dove è ritornato indossando le stesse vesti anche nel 2009. Naturalmente anche in quell’occasione portò con sé il compagno di lavoro da una vita, Luca Laurenti.

Paolo Bonolis: “Notte Fonda” la sua ultima fatica letteraria

Il suo ultimo libro Notte fonda è stato già presentato da Paolo Bonolis a Verissimo, dalla Toffanin su Canale 5. 2Notte fonda” parla d’amore con qualche risvolto autobiografico? Chissà, probabilmente ci sarà un pò di vita privata intrisa in una trama, del libro lo stesso autore dice: “Un uomo e una donna, marito e moglie, escono da un ‘apericena’ e si avviano a piedi verso casa” si legge dalla presentazione del romanzo; l’ambientazione è quella dell’amata Roma. La vicenda della coppia si innesta sui problemi della vita quotidiana, tra le preoccupazioni per il figlio adolescente e reciproci dubbi sulle loro vite sentimentali. “Lo scambio di battute lascia senza fiato e intanto i due mangiano, bevono fanno l’amore (…) Per tutta la notte. Fino al mattino”.

Il libro edito dalla Rizzoli, è il secondo in ordine di pubblicazione. Il matador televisivo dall’indubitabile vena artistica infatti aveva già pubblicato nel 2019 “Perché parlavo da solo” che ha riscosso un grande successo.











