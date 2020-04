Mara Venier, il marito Nicola Carraro “Ci risposiamo”/ Lei: “Convivenza pesante ma..”

Pubblicità

Mara Venier e la sua inedita versione di “casalinga disperata” continua a divertire i fan. È il marito Nicola Carraro a mostrare con alcuni video ka nota conduttrice in questa veste inedita per il pubblico, e solo poche ore fa ha pubblicato nuove immagini della Venier intenta a pulire. La conduttrice ha poi ripostato il video anche sul suo profilo ed è qui che è arrivato l’annuncio del suo innamoratissimo compagno. Tra i commenti, Carraro ha infatti fatto sapere che “Quando finisce ci risposiamo”, con riferimento probabilmente a questo periodo di quarantena forzata che stiamo vivendo. Dunque sembra proprio che la coppia sia intenzionata a rinnovare i voti tra qualche tempo, intanto Mara si è di recente raccontata ai microfoni dello show radiofonico “Un giorno da pecora”, svelando proprio come sta procedendo la sua quarantena con suo marito.

Pubblicità

Mara Venier racconta la quarantena col marito Nicola Carraro

“Anche la convivenza è pesante, ragazzi”, ha esordito Mara Venier. La conduttrice ha infatti ammesso che: “Ci sono due letture, quella di chi è lontano e quella di coloro che vivono insieme. Io non ne posso più, in generale. Pure la convivenza stretta, per chi non è abituato, alla lunga diventa pesante”. La convivenza con Nicola Carraro, nel loro caso, è comunque facilitata dagli ampi spazi a disposizione: “Siamo in due piani, lo spazio c’è. Però non ero abituata a stare così tanto a casa”. Mara ha inoltre raccontato come procede il lavoro a Domenica In in questa ‘nuova veste’: “Sono completamente sola con una piccola squadra che mi sostiene moralmente, all’inizio non è stato semplice. – ha ammesso, per poi spiegare – Mi trucco a casa, mi faccio i capelli a casa. In Rai i reparti sono chiusi, è anche giusto cosi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA