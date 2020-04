Mara Venier “Tra cacca e formiche”/ Gli haters: “Ma Nicola Carraro non fa un caz*o?”

Pubblicità

Anche oggi c’è da ridere con i divertenti video che Nicola Carraro continua a girare a tradimento e che vedono come protagonista la bella Mara Venier. La conduttrice non si tira mai indietro e in molti hanno visto in questo il segreto del suo successo, è così come appare e come è sempre, e questo piace, non c’è dubbio. Se in televisione però si da un tocco in più per apparire al meglio, in casa si lascia andare come tutte le donne del mondo ed è questo che rende questi video ancora più speciali e divertenti. Anche oggi la versione casalinga disperata di Mara Venier ha colpito migliaia di utenti e tutto perché Nicola Carraro l’ha beccata buttata a terra nella sua terrazza tra scope e palette e, soprattutto, disperata per via delle formiche che, a quanto pare, la stanno assalendo.

Pubblicità

NICOLA CARRARO E MARA VENIER, DIVERTENTE SIPARIETTO TRA CACCHE E FORMICHE…

Mara Venier accoglie Nicola Carraro chiedendo ” Ma mi stai riprendendo?” ma poi si lascia subito andare facendo notare che sulla loro terrazza ci sono più formiche che cacche di piccioni e il marito si libera in una bella risata facendola infuriare un po’, almeno per finta. Il teatrino prosegue con lui che le chiede di fargli fare una risata mettendo in evidenza le sue gambe al vento, ma lei non si tira indietro, anzi, anche se alla fine lo minaccia con la scopa. Inutile dire che tra migliaia di commenti divertiti e divertenti, c’è sempre quello pungente e irritante e questa volta in pole c’è chi si chiede: “Ma Nicola Carraro non fa mai un C…O ???”. Per lui sono arrivate le risposte di Mara Venier prima (“No, mai un c…”) e quella di Nicola Carraro dopo (“Tanto fa tutto lei…”).

Ecco di seguito il video pronto a diventare virale:

Visualizza questo post su Instagram Mio marito si diverte così ……😡😡😡quando finisce la quarantenaaaaaaaaaa😱😱😱😱😱😱😱😱😱 @provo2000 #nonnepossopiu Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 30 Apr 2020 alle ore 2:09 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA