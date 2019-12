Mara Venier “In pena per Nicola Carraro”/ Il marito: “Una congestione polmonare..”

Chi ha guardato l’ultima puntata del 2019 di Domenica In ha notato lo sguardo triste della bella e sorridente Mara Venier che a fatica ha nascosta la sua preoccupazione per qualcosa che, solo dopo la diretta, ha spiegato sui social in risposta alle mille domande dei fan. Ma cosa è successo di così grave? A quanto pare a tenere in ansia Mara Venier sono state le condizioni di salute del marito Nicola Carraro che in questi giorni era un po’ sparito anche dai social. L’arcano è stato svelato in parte dalla conduttrice prima e dopo dal diretto interessato che ha lasciato tutti senza parole per l’entità del suo problema. Mara Venier si è limitata a postare una foto insieme al marito al grido di “finalmente insieme adesso non ti lascio più” mentre lui, in risposta ai fan della conduttrice, ha ammesso di essere stato ricoverato per quindici giorni per quello che possiamo definire un inizio di polmonite.

NICOLA CARRARO IN OSPEDALE: “SONO STATO MALISSIMO…”

In particolare, proprio sui social, Nicola Carraro, a sua volta, ha pubblicato una foto insieme a Mara Venier e ha spiegato: “ Sono tornato, sono stato malissimo. Eccoci qua, sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo quindici giorni di congestione polmonare “. La congestione polmonare è dovuta ad un eccesso di sangue nei polmoni che, se non curato, porta alla polmonite e per questo Mara Venier è rimasta con il fiato sospeso per il marito tant’è che, dopo le spiegazioni di Nicola Carraro, tra i commenti ha scritto: “Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio”. A lei si sono uniti poi alcuni colleghi e amici come Antonella Clerici e Alberto Matano. Tutto è bene quel che finisce bene e i due potranno passare insieme le loro vacanze…

