Mara Venier insulta Valerio Mastandrea: “Che str*nzo!”/ Gaffe in diretta su Rai Uno

Gaffe per Mara Venier in diretta su Rai Uno, mentre in studio erano presenti Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Proprio l’attore è finito nel mirino della conduttrice di “Domenica In”, trasmissione della domenica pomeriggio della rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini. In fase di presentazione, infatti, Venier ha definito Mastandrea “un cantante”, ma lui l’ha subito corretta: “No, cantante no! Sotto la doccia forse. Credo che l’unica volta in cui ho cantato davanti a un pubblico sia stato in Rugantino…”. Un assist troppo gustoso per zia Mara, che ha deciso di provare subito a fare gol: “Me ne canti un pezzetto?”.

Mara Venier: "Ho punti in bocca, mi tira tutto!"/ Paolo Bonolis: "Beata te!"

VALERIO MASTANDREA, GAFFE DI MARA VENIER CHE LO INSULTA: “STR*NZO!”

A quel punto, l’orchestra ha iniziato a suonare la melodia di “Roma nun fa’ la stupida stasera”, ma Valerio Mastandrea si è fermamente sottratto di fronte alla possibilità di esibirsi a livello canoro e, constatata la sua ostinazione, Mara Venier non è riuscita a non esternare il proprio pensiero senza filtri: “Che str*nzo!”. Subito dopo, la conduttrice si è coperta la bocca con le mani, ma Mastandrea aveva perfettamente udito l’insulto che gli era stato rivolto poco prima, perdonando però la padrona di casa: “Non me la prendo, perché un po’ è vero”. Mara Venier ha chiosato, imbarazzata: “No, non ho detto niente…”.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier, frecciata alla Rai su Memo Remigi/ "Stavo per toccare il sedere di..."Mara Venier, incidente a Domenica In: si spoglia in diretta!/ "Stavo rimanendo nuda"

© RIPRODUZIONE RISERVATA