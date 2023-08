Mara Venier: “Io umiliata da un direttore Rai e mandata via perché troppo vecchia”/ “Tornata per riscattarmi”

Mara Venier, duro sfogo: “Mandata via dalla Rai perché quel direttore Rai mi riteneva ‘troppo vecchia’”

Dopo aver trascorso più di 20 anni in Rai, nel 2014 Mara Venier è approdata a Mediaset a Tu Si Que Vales e poi anche a L’Isola dei Famosi. La conduttrice, nel corso dell’evento “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, ha ricordato quel periodo e di come sia stata messa alla porta da un direttore Rai perché considerata ‘troppo vecchia’.

Mara Venier, come riportato da Biccy, ha spiegato: “Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica In traballava, cinque anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, poi non voglio parlare della Rai, perché era quel direttore di Rai Uno che lo diceva. Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio”. Una decisione spinta dall’orgoglio oltre che essere ad esempio per tutte le donne: “Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori”.

Mara Venier ha parlato anche dei diversi incontri con celebrità tra cui uno che non porta un bel ricordo. Si tratta esattamente dell’intervista ad Arnold Schwarzenegger: “Dovevo intervistarlo. Arriva al Grand Hotel di Roma, avevo il traduttore, lui aveva l’auricolare e si infastidiva. E la cosa che mi ha irritato moltissimo è che si toglieva l’auricolare e lo buttava per terra. E allora un tecnico lo raccoglieva e glielo dava. Lo ha fatto tre volte”. In seguito Mara Venier: “Io mi sono girata verso il produttore e gli ho detto: ‘La prossima volta mi alzo e vado via, digli di non buttare più in terra l’auricolare. Non l’ha più fatto ed è finita l’intervista”.

L’intervista con Madonna invece sfumò: “A Roma, alle due del pomeriggio dovevamo registrare un’intervista. Alle sette ancora non si vedeva, era chiusa nella sua suite. Andai via. Alle nove di sera mi chiama la segretaria di Madonna che mi chiedeva scusa e mi diceva se si poteva fare l’intervista alle undici di sera. Risposi: ‘Guardi, sto andando a dormire, mi dispiace, e non ho fatto l’intervista a Madonna”.











