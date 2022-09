Mara Venier, mano sul collo: “Siamo grondanti di sudore”/ “Rotta aria condizionata…”

Mara Venier a “Domenica In” ha rivelato un inconveniente verificatosi in diretta televisiva nel pomeriggio di oggi, domenica 18 settembre 2022: l’aria condizionata si è rotta e il clima si è fatto ben presto rovente nello studio tv del programma di Rai Uno. Una rivelazione che “zia Mara” ha intero fare al rientro da un blocco pubblicitario, nonostante i tentativi di Alberto Matano di impedirle di mettere a nudo la problematica riscontrata (“Non lo dire, non dirlo!”).

MARA VENIER: “SIAMO GRONDANTI, NOI MA ANCHE IL PUBBLICO”

Impossibile, però, per una conduttrice spontanea come Mara Venier non rivelare quanto stesse avvenendo all’interno dello studio di “Domenica In”. Peraltro, la donna si è portata la mano al collo e si è anche toccata i capelli, a conferma di come qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Il mistero è stato risolto poco dopo, quando la presentatrice ha affermato: “S’è rotta l’aria condizionata qui in studio, siamo grondanti di sudore, noi e anche il pubblico. Stiamo valutando di aggiustarla”. Una sincerità che è stata apprezzata anche dagli spettatori presenti nello studio televisivo, che hanno apprezzato la trasparenza di Mara Venier, la quale, anche attraverso questi dettagli, ha confermato il suo titolo platonico di “regina della domenica televisiva”.

