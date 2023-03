Mara Venier insultata dall’account QuiMediaset: scuse non accettate!

Continua a far discutere il caso del tweet scritto dal profilo ufficiale di Mediaset, QuiMediaset, con contenuti volgari indirizzati a Mara Venier e Barbara D’Urso. Il commento, poi prontamente eliminato, ha scatenato una serie di reazioni e la sospensione momentanea dell’account in questione, tornato poi attivo alcune ore dopo con un lungo messaggio di scuse. Scuse che Mara Venier non ha però accettato.

Mara Venier non accetta le scuse di Mediaset dopo insulti social/ "Pensate che siamo co*lioni?"

“Ieri si è verificato un fatto gravissimo. – si legge nel tweet di scuse di QuiMediaset – Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.

Mara Venier non accetta le scuse di Mediaset e replica pungente

La reazione di Mara Venier di fronte a questo lungo post non è tardata ad arrivare. La conduttrice di Domenica In non solo non ha accettato le scuse, ma ha ricondiviso il tweet in questione tra le Instagram stories e, a corredo del comunicato di Mediaset, ha dato la sua piccata risposta: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojo*i… Salutame a Silvy”, con tanto di emoticon finali che ridono a crepapelle. Una presa di posizione insomma piuttosto chiara e dura da parte della conduttrice Rai.

