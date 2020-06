Mara Venier “Non inquadrate le mutande”, incidente sexy/ Christian de Sica sbircia…

Pubblicità

Incidente sexy a Domenica In dove Mara Venier è cordiale e simpatica come sempre anche in queste cose un po’ trash. La zia Mara ha condotto il programma domenicale come se fosse a casa sua pronta a ricevere una serie di amici permettendo al pubblico di partecipare a questa sorta di reunion private ma adesso che è costretta a camminare con il tutore e tenere la gamba alzata anche in diretta le cose sono “peggiorate”, nella versione migliore del termine. Ma cosa è successo di preciso? Ieri la conduttrice indossava un vestitino che, a quanto pare, si è alzato un po’ troppo quando la conduttrice è tornata a sedersi sulla sua poltrona e ha poi alzato la gamba per tenerla sul suo pouf.

Pubblicità

MARA VENIER, GAFFE SEXY A DOMENICA IN CON CHRISTIAN DE SICA

A quel punto la stessa Mara Venier si è guardata le gambe, si è risistemata e poi ha chiesto ai suoi operatori: “Non inquadratemi le mutande eh!”. A quel punto Christian de Sica, seduto al suo cospetto, non ha potuto far altro che dare una sbirciatina (anche se a guardarlo prima l’occhio era caduto sulle gambe della zia Mara già da un po’). Lui cerca di sdrammatizzare un po’: “Adesso il gambone te lo hanno tolto, adesso hai il tutore…”. Lei poi invita i suoi a non inquadrala e si sistema un po’ e a quel punto è De Sica che va a sbirciare sotto la gonna della Venier che lo sgrida: “Che guardi Christian, sono la tua sorellona…” e lui a quel punto rilancia: “Hai belle gambette…”. Il siparietto hot è servito anche se le risate non sono mancate, questo è certo..

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram E guardate #ChristianDeSica come guarda 😂 #MaraVenier #DomenicaIn Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv) in data: 14 Giu 2020 alle ore 8:06 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA