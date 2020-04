Christian De Sica/ “Mi vergognavo a fare l’attore, con padre attore e grande regista e madre attrice”

Pubblicità

Come sta trascorrendo la quarantena Christian De Sica? Di sicuro il suo lettone è affollato come scopriamo da una foto pubblicata ad inizio mese: a fare compagnia all’attore ci sono i cinque cagnolini, tutti attorno a lui e pronti a dargli il buongiorno. Clicca qui per guardare la foto di Christian De Sica. Queste giornate però stanno spingendo molti a fare un tuffo nel passato e anche l’attore ha voluto ricordare un momento legato ad uno dei suoi personaggi più riusciti: Don Buro. Il film è Vacanze in America dell’84 diretto da Carlo Vanzina, mentre lo scatto vede De Sica al fianco di un giovane Claudio Amendola e una sempre avvenente Edwige Fenech. Oggi, 19 aprile 2020, Christian De Sica sarà ospite di Domenica In per un’intervista a tu per tu con la padrona di casa. Cosa avrà da raccontare? Gli aneddoti non mancano, soprattutto per quanto riguarda l’inizio della sua carriera. “Mi vergognavo a fare l’attore, con padre attore e grande regista e madre attrice”, ha detto tempo fa a Il Corriere della Sera, “mi sentivo un cane, non volevo fare brutte figure e, siccome avevo una fidanzatina venezuelana, me ne andai dall’altra parte del mondo: conoscevo lo spagnolo grazie a mamma e volevo provare a cimentarmi nelle prime esperienze artistiche lontano da casa per non dover subire ingombranti paragoni. All’inizio, non trovando lavoro, mi adattai a fare il cameriere in un albergo lussuoso, il Tamanaco Hotel di Caracas“. Di lui ricordiamo anche lo splendido rapporto con un’altra leggenda del cinema italiano e romano, Alberto Sordi.

Christian De Sica, un mestiere un po’ per caso

Il mestiere di attore chiamerà a sè Christian De Sica un po’ per caso. Anche se è il figlio di Vittorio De Sica e Maria Mercader, accetterà di intraprendere la strada della recitazione solo in seguito al suo incontro con il produttore Renny Ottolina. “Mi prese in simpatia e mi offrì un contratto da cantante-attore, intrattenitore”, ha rivelato tempo fa a Il Corriere della Sera, “poi mi invitava spesso a viaggiare con lui sul suo aereo: in una di queste vacanze [in Amazzonia, ndr], mi sono beccato l’epatite”. Non dimenticherà mai quel momento in cui il padre Vittorio ha cercato di dissuaderlo dal seguire le sue orme. Il genitore infatti avrebbe voluto vederlo laureato. “Sei matto?”, ha risposto Vittorio al giovane Christian quando gli ha rivelato le sue intenzioni. “Per accontentarlo, frequentavo le lezioni di giorno, però di sera di nascosto cominciavo ad esibirmi in qualche locale. Ho dato solo 7 esami: due 30 e lode e cinque 30. Per fortuna non ho continuato, sarei stato un laureato fallito“. A soli 23 anni, De Sica infatti perde il padre e inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Anche se è stata una gavetta piuttosto dura, visto che era la fidanzata Silvia Verdone, poi diventata sua moglie, a portare lo stipendio a casa.



