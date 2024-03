Mara Venier punge Alberto Matano: “Grazie a me hai accettato La vita in diretta”/ Retroscena a Domenica In

Alberto Matano punzecchiato da Mara Venier: “Grazie a me conduci La vita in diretta”

Questa sera ci sarà la cerimonia della notte degli Oscar 2024 e l’Italia seguirà la cerimonia in diretta con una serata speciale presentata da Alberto Matano. Il giornalista è ormai un conduttore affermato. Da quattro stagioni, infatti, è alla guida de La vita in diretta e puntata dopo puntata edizione dopo edizione ha conquistato i telespettatori raggiungendo ascolti straordinari. Il talk di Rai1, infatti, è visto da una media del 19,7 % di share per 2 milioni e 176 mila spettatori.

Alberto Matano è intervenuto nella puntata di oggi di Domenica In e l’amica Mara Venier nel fargli i complimenti per gli ottimi ascolti del talk di Rai1 ha rivelato un retroscena che in pochi conoscono: è stata lei a convincere Alberto Matano ad accettare la conduzione de La vita in diretta. Nel dettaglio, infatti, la Venier ha chiesto al giornalista: “Ti ricordi quando tu mi hai detto ‘Io non voglio fare La vita in diretta’ io cosa ti ho detto?” A questo punto Matano ha risposto: “Io ero titubante sul treno Roma e Milano e tu mi hai detto ti prendo a calci.”

Domenica In, Mara Venier e il retroscena su Alberto Matano: “Non voleva condurre La vita in diretta”

Dopo anni Mara Venier ha rivelato un interessante retroscena a Domenica In. È venuto fuori, infatti, che Alberto Matano era titubante sull’accettare o meno la conduzione de La vita in diretta per la stagione 2019/2020. All’epoca Matano era un volto del Tg1 e avrebbe dovuto cimentarsi per la prima volta al timone di un programma di intrattenimento e informazione al fianco di Lorella Cuccarini. Seguì il consigliò di Mara Venier ed si è rivelata la scelta giusta. “Era un programma perfetto per te e sei entrato el cuore del pubblico. E questa storia degli Oscar è un’altra occasione per te” ha concluso Mara Venier a Domenica In rivelando per la prima volta questo aneddoto sull’amico e collega.











