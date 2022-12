Mara Venier: “Quando mamma è morta ho chiesto una puntura per morire”/ “Non volevo vivere senza lei”

Mara Venier e il dramma della morte della mamma Elsa malata di Alzheimer

Mara Venier si racconta a Cristiano Malgioglio nel suo programma Mi casa es tu casa nella puntata del 28 dicembre 2022. Tanti sono gli argomenti che la Venier affronta, dai grandi amore del passato agli esordi in TV, ma ce n’è uno che la tocca più di tutti: la malattia della sua mamma Elsa. La donna era malata di Alzheimer ed è stato un vero e proprio dramma per Mara quando per la prima volta non l’ha riconosciuto: “Lì sono morta”, ha rivelato su Rai2.

Mara Venier ricorda la mamma Elsa a Mi Casa es tu Casa e svela che, con l’avanzare della malattia, l’unico punto di contatto con la sua mamma erano le canzoni napoletane. “Le cantavamo insieme, è così che comunicavamo. Io le iniziavo e lei continuava”. Proprio le canzoni napoletane sono quelle che Mara le ha cantato prima che morisse.

Mara Venier: “Quando è morta mamma volevo morire con lei”

Il momento in cui mamma Elsa è morta è stato per lei drammatico. Mara Venier racconta che in quel momento si è buttata contro il medico che le ha annunciato che era finita e, picchiandolo, gli ha chiesto di fargli una puntura “perché volevo andare dov’era andata mia mamma”.

“Io e mamma avevamo un rapporto simbiotico e adoravo essere figlia, tornare a Mestre nella casa della mia infanzia e dormire nel mio lettino… – aveva raccontato in un’intervista a OGGI la Venier – Mia madre ha dato moltissimo amore anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti, ci ha aiutati a superare vecchie ruggini: tutti e tre abbiamo sentito il profondo desiderio e il dovere di restituirle l’amore che ci ha regalato”, ha ricordato in quell’occasione.

