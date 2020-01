Mara Venier/ “Sanremo con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e 8 valletti uomini!”

Mara Venier sogna un Festival di Sanremo tutto al femminile. Lo ha ammesso proprio la conduttrice in chiusura di Chiamate Mara 3131, il programma che conduce su Radio 2 insieme a Stefano Magnanensi. La conduttrice di Rai1 ha ammesso che nei suoi sogni ci sarebbe un Festival di Sanremo condotto da lei e le amiche e colleghe Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. E non è tutto: con loro tre sul palco del teatro Ariston ci sarebbero otto valletti uomini. “Non vorrei gente che non fa niente, vorrei pezzi grossi che fanno i valletti, anche qualche politico.” sono state le parole della Venier, come riporta anche TvBlog. Una proposta, quella della conduttrice di Domenica In, sicuramente valida, che potrebbe essere prossimamente accolta dai piani alti. Le tre prime donne sarebbero, infatti, ottime conduttrici di un festival dai tratti del tutto innovativi.

Mara Venier pronta a tornare sul palco del Festival di Sanremo

Intanto Mara Venier al Festival di Sanremo si prepara già quest’anno. “Ti voglio vicino a me sabato sera, voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun altra”, è stata la proposta lanciata da Amedeus alcuni giorni fa in diretta. La conduttrice di ‘Domenica In’ ha pubblicamente accettato l’invito e ha poi confessato ai microfoni di Rai Radio2: “Sono onorata di questo invito. Scenderò quelle scale, ci vediamo sabato sera per la finale di Sanremo”. Per zia Mara questo è un ritorno a Sanremo dopo ben 26 anni: nel 1994, infatti, fu alla conduzione del Dopofestival insieme a Roberto D’Agostino e Renato Zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA