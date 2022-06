Mara Venier si commuove per matrimonio Alberto Matano/ “Lui e Riccardo bellissimi”

Mara Venier, emozione a mille per il matrimonio di Alberto Matano

Il grande giorno per Alberto Matano è arrivato. Oggi, sabato 11 giugno, sposerà il suo compagno Riccardo con la “benedizione” della mitica Mara Venier. Alla conduttrice il compito di celebrare il giorno più bello della coppia, che ha vissuto con grande entusiasmo la vigilia del matrimonio. Lo stesso si può dire di ‘Zia Mara’, che pur mantenendo massimo riserbo non ha nascosto la commozione e la gioia per le nozze imminenti tra Alberto e Riccardo. “Sono davvero molto felice ed emozionata di essere stata scelta per celebrare quella che gli amici e i parenti sanno essere una grandissima e forte storia d’amore”, ha detto e ribadito Mara Venier. “Loro rappresentano una coppia meravigliosa ma anche riservata, autentica, bellissima”, ha sottolineato la conduttrice.

Mara Venier, dopo le prove si fa sul serio: oggi celebra il matrimonio di Alberto Matano

“Non voglio dilungarmi di più, non lo trovo rispettoso nei confronti di Alberto e Riccardo”, ha poi frenato la mitica Zia Mara, evitando di rivelare i dettagli della celebrazione. In ogni caso i preparativi sono proseguiti spediti e con un’attenzione mediatica particolare, ma tutto è andato liscio e la privacy di Matano e Mazzini è stata rispettata. L’unica cosa che è emersa è il grande entusiasmo e il clima splendido che ruota attorno al conduttore, ma anche la splendida amicizia che ha instaurato nel corso degli anni con Mara Venier, che celebrerà appunto le nozze in grande stile. Oggi, sabato 11 giugno, Alberto Matano e Riccardo Mannino fanno davvero sul serio. Evviva gli sposi.

