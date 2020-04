Mara Venier si sfoga dopo Domenica In: “chiedo scusa”/ Nicola Carraro sbotta…

Pubblicità

Mara Venier continua ad essere la regina indiscussa della domenica. Nonostante l’emergenza coronavirus e la necessità di andare avanti pur non avendo ospiti e pubblico in studio, Mara Venier riesce comunque ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi con il suo sorriso e la sua simpatia con cui intrattiene anche gli ospiti in collegamento via Skype. Nel corso della puntata di Domenica In del 19 aprile, tuttavia, qualche collegamento non ha funzionato nel migliore dei modi. In particolare, quello con Iginio Massari è saltato più volte durante la preparazione della crostata, argomento caro sia alla Venier che a Lino Guanciale e ad Alessandra Mastronardi, a loro volta in collegamento per ricordare l’appuntamento con le repliche de L’allieva 2. Mara, così, si è scusata con il pubblico sui social ricevendo, tuttavia, il sostegno dei fans e del marito Nicola Carraro.

Pubblicità

MARA VENIER CHIEDE SCUSA PER DOMENICA IN: IL MARITO NICOLA CARRARO LA CONSOLA

Mara Venier, nonostante il successo ottenuto da Domenica In, chiede scusa al pubblico per i collegamenti saltati nel corso della puntata. “Una domenica bestiale, non funzionava niente….chiedo scusa al maestro Iginio Massari”, scrive zia Mara. Il primo a commentare il video pubblicato dalla Venier su Instagram è stato il marito Nicola Carraro, sempre pronta a consolarla e a difenderla. “Sei stata mitica”, ha commentato Nicola Carraro. Appoggio anche da parte dei fans che hanno ringraziato la Venier per le ore piacevoli e divertenti che regala ogni settimana. “Anche se i collegamenti erano difficili mi sono divertito con la tua spontaneità e non ti preoccupare dei collegamenti, è il bello della diretta“, “Mara sei unica”, “Non importa comunque è sempre un piacere la tua compagnia”, scrivono i fans.





© RIPRODUZIONE RISERVATA