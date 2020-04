Nicola Carraro: “Iginio Massari insegnale ricetta tiramisù”/ Mara Venier: non lo farò

Pubblicità

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, fa una sorpresa alla moglie durante la puntata di Domenica In. Nessuna dedica d’amore da parte del produttore cinematografico che invece ha una richiesta per il maestro Iginio Massari. “E’ una grande cuoca, ma è veramente negata per i dolci” – precisa Nicola che parlando della moglie Mara dice – “sa fare il salame di cioccolato, ma niente di speciale”. Il produttore cinematografico è un grandissimo amante di dolci: “io adoro il montebianco per via degli ingredienti, ma mi accontenterei anche di un tiramisù”. Ecco arrivare poi la richiesta improvvisa da parte di Nicola che chiede a Massari: “le dispiace insegnare a mia moglie la ricetta del tiramisu? Un grande abbraccio e buona domenica”. Le parole di Nicola sorprendono la zia Mara che, senza tanti giri di parole, replica: “io non ho parole, dopo Nicola quando arrivo a casa facciamo i conti dopo che cucino, faccio i piatti, speriamo che finisca al più presto questa quarantena, non se ne può più”.

Mara Venier: “Caro Nicola Carraro il tiramisù non te lo farò mai”

La richiesta di Nicola Carraro della ricetta del tiramisù viene accolta dalla moglie Mara Venier che, in collegamento in diretta con Iginio Massari, dice: “hai sentito cosa ha detto mio marito? Caro Nicola ora il maestro Iginio ti darà la ricetta del tiramisù che io non ti farò”. Il maestro con la figlia Debora danno gli ingredienti della ricetta del tiramisù, ma la preparazione tra uova pastorizzate sembra davvero difficile per la zia Mara che senza esitazione rivolgendosi al marito dice: “Caro Nicola non te lo farò mai, troppo complicato, mi dispiace io continuo a fare un bel salame di cioccolato, andiamo in una pasticceria e lo mangiamo. E’ troppo difficile per noi, povere ragazze di una volta!”. Iginio Massari però precisa: “è facilissimo fare il tiramisù, è un dolce semplice e ha un nome favoloso, tiramisù vuol dire tutto”. La Venier però non è molto convinta della semplicità della preparazione visto che rivolgendosi al maestro dice: “Iginio me l’hai fatto apposta sta cosa complicata?”.



