Mara Venier, “ultima domenica libera”/ Video, spaghetti e prosecco con Nicola Carraro

Manca una settimana soltanto all’inizio della nuova stagione di Domenica In e Mara Venier ha deciso di trascorrere l’ultima domenica di assoluta libertà in famiglia col suo Nicola Carraro. Sempre abituata a condividere con i followers i suoi momenti di vita quotidiana, la “zia Mara” anche stavolta non ha fatto eccezione girando in prima persona un video che la ritrae ai fornelli mentre prepara uno spaghettino che almeno stando alle immagini sembra promettere benissimo. Gli ingredienti? Li illustra la stessa conduttrice in versione cuoca:”Pomodorini, basilico, olive e capperi”. L’attenzione di Mara Venier, però, si sposta subito dopo non sui fornelli ma sullo spettacolo, altrettanto suggestivo, che si dipana oltre la sua finestra: c’è infatti un tramonto che merita di essere immortalato e che richiama anche Nicola Carraro…

Mara Venier, lo spaghettino con Nicola Carraro

Eppure il marito di Mara Venier sembra più interessato alla cena (che a quest’ora la coppia starà consumando) che non al tramonto. La sua battuta è emblematica:”C’è qualcosa di meglio di questo tramonto: io di tramonti meravigliosi ne ho visti, ma di spaghettini come quelli che sta cucinando Mara ne ho visti pochi”. Evidentemente soddisfatta per la serata che le si sta parando davanti, tra tramonto da sogno, cena squisita e compagnia allegra e affettuosa del marito, Mara si concede:”Dopo anche un prosecchino”. D’altronde, nel commento pubblicato su Instagram a contorno del video si evince tutta la voglia di Mara di godersi gli ultimi momenti di libertà:”Spaghetti..tramonto…prosecchino…..cosa volere di più???? Ultima domenica libera ……#domenicain”. Davvero difficile darle torto…





