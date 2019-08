Al Bano Carrisi/ Romina a Domenica In e la Lecciso al GF Vip? “Non ne so niente…”

Al Bano Carrisi ha appena tenuto a Tokyo due concerti, il 23 e 25 agosto per l’avvio dei Campionati mondiali di judo. Ad invitarlo è stato l’amico Vladimir Putin, capo di Stato russo ma anche presidente onorario della federazione internazionale di judo. Dalla capitale nipponica alla televisione il passo è breve. Per il cantante, la TV è un mezzo molto familiare che frequenta spesso anche per raccontare degli impegni con la musica e parlare della sua famiglia allargata. A tal proposito, un docu-film in arrivo: “Andrà in onda su Canale 5, non so ancora quando, e si intitolerà La mia vita. Stavolta voglio raccontare gli ultimi cinque anni della mia carriera”. Poi la fiction che girerà in autunno con Lino Banfi: “In realtà è probabile che il lavoro sul set slitti a marzo-aprile 2020. Stanno ancora finendo di scriverla. Ci sono stati un paio di fruttuosi, entusiastici incontri fra me, Lino e la produzione. L’idea mi è piaciuta ed è più probabile che alla fine approdi in Rai. Di più non posso dire, perché i ladri di idee sono sempre in agguato”.

Al Bano Carrisi parla di Romina Power e Loredana Lecciso

E su Romina Power che potrebbe affiancare Mara Venier a Domenica In, Al Bano Carrisi afferma: “Davvero? Giuro che non ne so niente. D’altra parte, finché c’è lavoro c’è speranza. Se poi porta anche belle emozioni ancora meglio…”. E su Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip risponde: “Se si parla con me, bisogna chiedere di me, perché di altre persone non so. Magari non me Io dicono neppure. Ma ripeto: dove c’è lavoro, c’è speranza”. Dopo Tokyo, che cosa l’aspetta in giro per il mondo? “In programma ho concerti in Australia, Cina, Canada e Uzbekistan. Alcuni da solo, altri con Romina…”. E per quanto riguarda il nuovo disco in arrivo, il leone di Cellino afferma: “Ho inciso 500 canzoni. Al momento ho deciso di prendermi una pausa”.

