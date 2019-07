MARADONA DIVENTA ANCORA NONNO/ Diego jr, “mia figlia nascerà il 30 ottobre come papà”

Maradona diventa ancora nonno: lo ha annunciato in esclusiva sul numero di Chi in edicola domani il figlio ritrovato, Diego Armando Maradona jr. Queste le parole con cui l’erede maschio del Pibe de Oro ha espresso la gioia della sua famiglia e anticipato il nome della nascitura:”Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. Nascerà il 30 ottobre, giorno in cui è nato mio papà (Diego Armando Maradona, ndr)”. Quasi un segno del destino, un punto esclamativo da mettere su un’intesa ritrovata dopo tante traversie e incomprensioni. Diego Jr racconta:”Quando gli ho detto che allargavamo la famiglia e diventava nuovamente nonno, era felicissimo. Più la famiglia si allarga, più è contento. La prima cosa che mi ha detto: “Complimenti figlio mio”. In Italia la parola “figlio” sembra quasi dimenticata. Lui se la ricorda e c’è sempre dolcezza nelle sue parole: vengono dal cuore, sono piene d’amore”.

MARADONA DIVENTA ANCORA NONNO

Un vero e proprio idillio quello vissuto da papà e figlio Maradona negli ultimi tempi, capace di archiviare il lungo inseguimento da parte di Diego Jr, desideroso da sempre di riconciliarsi con un uomo che è sempre stato il suo punto di riferimento. Intervistato dal settimanale di Alfonso Signorini, Diego Maradona jr sembra avere le idee chiare sul proprio futuro, pronto a spiccare definitivamente il volo nel mondo che più ama, ovviamente quello del calcio, senza però rinunciare a qualche piacevole distrazione:”Voglio fare l’allenatore. Ci sto lavorando. Il futuro è scritto dalla possibilità di lavorare. Fosse per me non andrei mai via da Napoli, ma credo sarà impossibile. Il lavoro prima di tutto: e il “prima di tutto” mi porterà lontano dai miei affetti. Mia moglie avrebbe dovuto partecipare all’ultima edizione del “Gf vip”, ma poi è arrivata la gravidanza. Io al “Gf vip”? Dico: mai dire mai. Però, se potessi esprimere un sogno, un desiderio, non avrei dubbi: mi piacerebbe una partecipazione, anche piccolina, sul set della mia serie tv preferita: “Gomorra”. Sarebbe il massimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA