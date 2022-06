Marattin (IV) vs Gubitosa (M5S)/ “Dite solo b*lle! Avete fatto venire militari russi”

Luigi Marattin (Italia Viva) e Michele Gubitosa (vicepresidente del Movimento Cinque Stelle) sono stati protagonisti di un’accesa lite in televisione, di fronte alle telecamere di “Omnibus”, programma di La 7. In particolare, l’esponente pentastellato ha rilasciato una lunga intervista relativa alla linea tenuta dal Movimento sullo stop all’invio di nuove armi all’Ucraina (mentre – com’è noto – il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riteneva opportuno allinearsi alla posizione assunta dalla NATO circa questa tematica, ndr), ribadendo comunque che il M5S è di carattere atlantista.

DI MAIO NON ESPULSO DA M5S MA C’È SFIDUCIA/ Conte: “rammarico”. Ora cosa succede

Di fronte a tale affermazione, l’esponente renziano ha lanciato un’offensiva in collegamento audiovisivo nei confronti di Gubitosa, impedendogli, di fatto, di continuare il suo discorso. In prima battuta, Marattin si è lasciato andare a una battuta ironica: “Che vogliamo fare qua, il comizio di Gubitosa?”, ha chiesto alla conduttrice presente in studio, mentre il politico M5S chiedeva di concludere il proprio ragionamento.

CAOS M5S/ Dietro Di Maio, la “vendetta" di Conte contro Draghi

MARATTIN VS GUBITOSA: “VIENI QUA A FARE LO STATISTA E TI FANNO ANCHE PARLARE SENZA INTERROMPERTI”

Nel prosieguo di “Omnibus”, Marattin ha proseguito il suo attacco nei confronti di Gubitosa, alzando la voce: “Durante la pandemia di Coronavirus avete fatto venire i militari russi, mo’ basta con sta storia! Avete raccontato b*lle per anni a ‘sto Paese. Basta con questo comizio da quattro soldi!”.

Non solo: Marattin, rivolgendosi a Gubitosa, ha esternato tutto il suo disappunto in riferimento ai concetti espressi da quest’ultimo e alla sua volontà di proseguire con il suo intervento: “Vieni qua a fare lo statista e ti fanno anche parlare senza interromperti!”, ha gridato l’esponente di Italia Viva. Gubitosa, dal canto suo, ha incassato il colpo senza esacerbare i toni della polemica e limitandosi unicamente a dire quanto segue a Marattin: “Tu che sei il braccio destro di Renzi vieni a dirmi queste cose?”.

BCE & SPREAD/ All'Italia non resta che prepararsi alle condizionalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA