Chi è Svetlana Zakharova/ Durante la pandemia aveva paura di perdere il suo fisico

Chi è Svetlana Zakharova? Carriera e vita privata

Svetlana Zakharova è un’étolile ucraina. Classe 1979, sin da piccola ama la danza classica e a 10 anni entra nella scuola coreografica di Kiiev con la maestra Valeria Sulegina. Dopo sei anni di corso e alcuni premi, Svetlana viene ammessa alla prestigiosa accademia di danza Vaganova in Russia. Dopo il diploma entra a far parte del Balletto Mariinskij di San Pietroburgo e un anno dopo collabora con Olga Moiseeva, una figura determinante nella sua carriera. Nel 1999 e nel 2000 riceve il premio Golden Mask e poi collabora con le più grandi compagnie a livello globale, tra cui l’American Ballet Theatre, il New York City Ballet il Ballet de l’Ópera de Paris, l’English National Ballet, il New National Theatre Ballet di Tokyo e il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano.

Nel 2014 invece si esibisce all’apertura delle olimpiadi invernali. Riguardo alla sua vita privata, Svetlana vive a Mosca insieme a Vadim Viktorovic Repin, il celebre violinista russo che ha sposato nel 2010 e Anja, la bambina che hanno avuto nel 2011. Nel corso della sua carriera la ballerina ha collaborato diverse volte con Roberto Bolle ed è stata sua ospite nel programma “Danza con me”.

Svetlana Zakharova: le paure dopo la pandemia e l’esperienza a “Danza con me”

Per la ballerina Svetlana Zakharova, il periodo di lockdown è stato davvero molto brutto. Nonostante abbia potuto godersi a pieno dei momenti insieme alla sua famiglia senza dover continuamente viaggiare, in molti momenti ha avuto il timore di poter perdere la sua forma fisica (che per il suo mestiere è fondamentale). La ballerina al Corriere della Sera aveva raccontato: “È tutto complicato, autorizzazioni burocratiche, tamponi continui, ma la prendo con filosofia. Oggi vedo tutto con occhi nuovi, colgo l’attimo, vivo il presente. Se mi propongono tournée le pondero bene. La pandemia mi ha cambiata: da noi al Bolshoi si sono ammalati molti ballerini, il che ha comportato sostituzioni all’ultimo minuto”.

Dopo aver vissuto una situazione complessa, ancora una volta Svetlana ha collaborato con Roberto Bolle come ospite del programma “Danza con me”. Era già stata ospite nel 2020 e nel 2022 è tornata sul palco insieme al ballerino. I due hanno ballato Giselle, un balletto classico, romantico e caposaldo della danza classica.











