Marcell Jacobs pensa alle Olimpiadi 2028: “Voglio la medaglia mancata”

Dopo il flop ai giochi Olimpici 2024 Marcell Jacobs guarda avanti e pensa a nuovi traguardi, il corridore pronto a tornare con la staffetta 4×100 si appresta a vivere l’avventura delle Olimpiadi 2028, dove l’italiano proverà a tenere ancora una volta alti i colori azzurri in quel di Los Angeles 2028: “Sono fiducioso che a Los Angeles arriveremo per riprenderci quella medaglia che non è arrivata qui e a quel punto potrei pensare di mettere un punto alla mia carriera” le parole del velocista azzurro che dunque pensa a nuovi traguardi da raggiungere nei prossimi quattro anni.

Intanto nel mirino di Marcell Jacobs ci è finito il Mondiale che il prossimo anno si terrà a Tokyo e garantirà bei ricordi al corridore nativo di El Paso e due volte campione olimpico in Giappone nel 2021. Ragionando a mente fretta il velocista ha evidenziato i momenti più alti di questa annata, conclusa secondo il corridore con diversi momenti positivi e soprattutto la fiducia in vista dei prossimi quattro anni, nonostante l’amarezza per come sono andate le cose a Parigi 2024 sia ancora tanta: “Sapere di essere a sei centesimi dalla medaglia d’oro un po’ rosico” le parole del corridore.

Marcell Jacobs ammette: “Olimpiadi Parigi 2024? Ho tirato fuori tutto quello che serviva”

Il velocista italiano manda giù il boccone dopo i Giochi Olimpici poco fortunati fino a questo momento, come riportato da Sport Mediaset: “Sapevo che sarei arrivato qui e avrei tirato fuori quello che sarebbe servito per andare forte, ciò non è bastato in una finale in cui tutti hanno corso forte, ma sapevo che potevo fare qualcosa di più” ha ammesso con rammarico Marcell Jacobs.

Adesso il mirino è puntato sul lavoro e i possibili miglioramenti da adottare per il campione olimpico, che ha spiegato di non essersi arreso, di essere caduto e poi rialzato, ogni volta questa è una rinascita dopo il flop della scorsa stagione, con le ultime speranze aggrappate alla staffetta 4×100.

