Chi è Marcell Jacobs, nel 2021 è stato oro olimpico nell’atletica

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si apprestano ad abbracciare il campione olimpico di Tokyo 2021, Marcell Jacobs si appresta a tornare in pista e a fare il suo debutto ai Giochi Olimpici parigini dopo l’oro olimpico regalato all’Italia, un traguardo storico nei 100 metri di atletica. Nato a El Paso in Texas da madre italiana Viviana Masini e dal padre americano Lamont Marcell Sr., che poco dopo la nascita del figlio si è trasferito in Corea dove la madre ha deciso di non andare con lui, trasferendosi invece in Italia con Marcell Jacobs, più precisamente a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, ed è lì che il ragazzo fin da giovanissimo ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dell’atletica.

Leon Marchand, chi è il nuotatore francese/ Ha vinto quattro ori alle Olimpiadi di Parigi 2024

Nel 2015 Marcell Jacobs ha deciso di rompere con il passato e non rinnovare il passaporto americano, considerandosi a tutti gli effetti solo un cittadino italiano. Con il padre lo sportivo ha vissuto un rapporto complicato a causa della sua assenza, ma grazie all’aiuto della mental coach Nicoletta Marcell Jacobs è riuscito a trasformare in forza anche le sofferenze vissute sulla sua pelle, una crescita sportiva che lo ha portato sul tetto del mondo nel 2021, quando ha fatto segnare un tempo di 9,80 secondi che gli sono valsi l’oro olimpico.

Leonardo Fabbri si è lasciato con la fidanzata Giulia Chenet?/ "Durante il Covid la sollevavo per allenarmi"

Marcell Jacobs ricorda le critiche: “Mi hanno fatto crescere”

Dopo quel 2021 magico, da sogno, l’atleta è ovviamente finito ampiamente sotto i riflettori, dove c’era chi in realtà non aspettava che un passo falso per subissarlo di critiche, ma Marcell Jacobs ha imparato tutto del campione, anche farsi scivolare addosso gli attacchi, anche se non è stato certo facile: “Le critiche mi hanno fatto molto male, arrivavano da ogni parte, come se non gareggiassi per paura di qualcosa, non scendevo in pista perché non ero in grado di farlo, i due anni dopo le Olimpiadi sono stati difficilissimi, vincere un altro oro sarebbe positivo, ma non cambierebbe molto me o la mia immagine”.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024/ Sale sul podio l'Uganda con Cheptegei nell'atletica! (oggi 2 agosto)

L’obiettivo però per Marcell Jacobs sarà senz’altro quello di riprovarci, come confidato dal campione italiano che proverà a riscrivere la storia nei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 a partire dalla giornata di oggi sabato 3 agosto 2024.