Marcell Jacobs proposta di matrimonio a Nicole Daza/ “Più veloce di lui a dire sì…”

Marcell Jacobs ha chiesto alla compagna Nicole Daza di sposarlo. “She said yes”, ha scritto il campione Olimpico dei 100 metri pubblicando su Instagram alcuni scatti della romantica serata. “L’avevo promesso e ora lo farò: l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”, aveva preannunciato Jacobs ai microfoni di RaiSport dopo la premiazione della finale olimpica dei 100mt. La proposta è arrivata domenica 25 settembre, nel giorno del suo 27esimo compleanno. La location è stata quella della pista privata di Manerba del Garda in cui Marcell Jacobs si è allenato nel periodo del lockdown. La serata è iniziata con i fuochi d’artificio, ma quando il fumo dello show si è dissolto, è comparsa la scritta luminosa “Mi sposi?“. “Ho detto più velocemente “sì” io che lui a fare 100 metri. Love you”, ha scritto Nicole su Instagram, condividendo la sua gioia.

Marcell Jacobs e Nicole Daza: il matrimonio a settembre 2022

Un weekend ricco di emozioni per Marcell Jacobs e Nicole Daza. A casa hanno festeggiato il primo compleanno della piccola Meghan, poi un party speciale per il campione, che ha stupito tutti con la sua romantica proposta. Circondati da amici e parenti, Jacobs e la Daza si sono scambiati baci appassionati e lunghi abbracci. Il matrimonio si celebrerà tra un anno esatto, proprio il 26 settembre del 2022. “Congratulazioni! Aspetto l’invito grazie”, ha scritto Fausto Desalu, campione olimpico della staffetta 4×100 metri insieme a Jacobs, commentando le foto su Instagram. Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono incontrati nel 2018 e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia ha due figli: Anthony e Meghan. Il campione Olimpico ha un altro figlio, Jeremy, nato da una relazione precedente.

