Oggi – domenica 4 agosto – Marcell Jacobs è pronto a cimentarsi nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ennesima occasione per il campione azzurro per confermarsi tra i migliori della disciplina ma soprattutto per rendere ancora più prezioso il medagliere italiano. Amanti dello sport e non questa sera faranno il tifo per lui e, fra tutti, il velocista potrà contare su una fan speciale: sua moglie Nicole Daza.

Come giusto che sia, in questi casi forse vince la scaramanzia e sui profili social tutto tace in vista del grande impegno. Nessun post di Nicole Daza – moglie di Marcell Jacobs – che faccia riferimento all’impegno immanente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non c’è però alcun dubbio rispetto al fatto che la donna sarà in prima linea nel fare il tifo per lui per un appuntamento sportivo e professionale che può significare tanto per il velocista ma soprattutto per la storia italiana alle Olimpiadi.

Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza: dal colpo di fulmine ai figli

In attesa di seguire le emozioni della finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 con il nostro Marcell Jacobs protagonista, scopriamo qualcosa in più sulla bellezza dell’amore che lega il velocista a sua moglie Nicola Daza. Il primo incontro tra i due risale al 2018 e può essere considerato un vero e proprio colpo di fulmine; lo dimostra il fatto che appena un anno dopo hanno dato alla luce il loro primo figlio; Anthony. La famiglia si è poi allargata l’anno successivo con l’arrivo della seconda figlia, Megan.

Il momento più rappresentativo dell’amore tra Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza è invece il matrimonio, celebrato nel 2022. Non a caso, la donna ha fissato come primo post in evidenza su Instagram proprio un tenero video che racconta la splendida cerimonia con tanto di didascalia eloquente: “Il giorno più bello della mia vita”. Per quanto concerne invece le curiosità sulla vita professionale della moglie di Marcell Jacobs, sappiamo che la moda occupa il baricentro della sua attività: Nicole Daza non condivide con il marito la carriera sportiva e agonistica e soprattutto ostenta grande discrezione a dispetto della notorietà acquisita nel tempo.