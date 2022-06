Marcella Bella chi è?/ Le vette del successo negli anni ottanta, poi…

Marcella Bella, una carriera ricca di soddisfazioni

Marcella Bella è una delle cantanti più note nel panorama musicale attuale. Alle spalle una lunga carriera che l’ha portata a farsi conoscere sempre più ed ottenere apprezzamenti importanti nel corso degli anni. I suoi brani hanno fatto la storia della canzone italiana, con traguardi ragguardevoli fin dalla giovane età. Da quando ha iniziato a fare musica, ha realizzato quasi settanta album, venduto milioni di dischi e raggiunto il successo. La sua vita privata, tuttavia, non è stata semplicissima e lineare. Ad un certo punto della sua vita, la cantante ha dovuto fare i conti con un dramma che ha colpito il fratello Gianni, autore di numerose sue canzoni. Ebbene il fratello è stato colpito da un ictus e per diverso tempo ha lasciato Marcella col fiato sospeso.

Oggi, Marcella Bella, ha rivelato che il fratello è tornato a lavorare e sta bene, anche se non si è completamente ripreso. Ha spiegato che Gianni non riesce a parlare come un tempo, ma che fisicamente sta bene. Benché la situazione non si sia ripristinata del tutto, i successi e i risultati ottenuti dalla “coppia” restano. Marcella e il fratello Gianni hanno vissuto un vita professionale ricca di soddisfazioni. Specialmente negli anni settanta e ottanta, la cantante ha toccato le vette più alte del successo, calcando palchi di prestigio, come quello del Teatro Ariston di Sanremo, partecipando a diverse edizioni senza però mai avere la gioia di portare a casa la vittoria.

