Marcella Mosca, moglie Libero De Rienzo/ I due figli e l’amore per Procida

Libero De Rienzo è morto all’età di 44 anni, stroncato da un infarto, nella sua casa romana. L’attore napoletano era sposato con la costumista Marcella Mosca, con cui aveva avuto due figli di 6 e 2 anni. Grazie alla moglie, Libero aveva scoperto l’amore per Procida. Sull’isola aveva dato vita al festival Arthetica, portando il cinema nel cortile Palazzo D’Avalos, ex Penitenziario di Procida, la più piccola delle isole del golfo partenopeo. “Mia moglie ha radici sull’isola e io ci venivo in vacanza da piccolo. Ora abbiamo una casetta lì, e ci passiamo un po’ di tempo quando possiamo”, ha raccontato l’attore a Leggo nel 2015.

Nel corso degli anni Libero De Rienzo e la moglie Marcella Mosca hanno trascorso molto tempo sull’isola di Procida, come aveva spiegato l’attore in un’intervista a IlGolfo24.it: “Qui ho scelto di crescere mio figlio”. La coppia è sempre stata molto riservata, vivendo lontano dai riflettori. Sul suo profilo Instagram Libero De Rienzo ha pubblicato poche foto in compagnia della moglie: l’ultima foto della coppia risale a luglio 2020. Solo uno scatto di uno dei figli, che si dovrebbe chiamare Arturo, come il protagonista del romanzo “L’isola di Arturo” di Elsa Morante, ambientato a Procida. Il profilo Instagram di Marcella Mosca, invece, è privato.

