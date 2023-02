La casa di famiglia/ Film italiano su Canale 5, oggi Venerdì 10 febbraio

La casa di famiglia, film di Canale 5 diretto da Andrea Maia

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per la prima serata di venerdì 10 febbraio alle ore 21:20 la messa in onda del film di genere commedia La casa di famiglia. Si tratta di una pellicola italiana prodotta nel 2017 da Italian International film in collaborazione con Vision Distribution per la regia di Augusto Fornari e la sceneggiatura è firmata dal regista con Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e Toni Fornari. Le musiche sono del maestro Gianluca Misiti e la fotografia è a cura di Sebastiano De Pascalis.

Nel cast La casa di famiglia importanti nomi, primo tra tutti Lino Guanciale, famoso per le serie televisive “Che Dio ci aiuti” e “Il Commissario Ricciardi”, Stefano Fresi, noto al pubblico per il suo ruolo in “Smetto quando voglio” che gli ha permesso la candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista, Matilde Gioli, l’amatissima “Giulia” in “Doc – nelle tue mani” e ancora Libero De Rienzo, Luigi Di Berti e Nicoletta Romanoff.

Maurizio Acerbi parla del film La casa di famiglia su “Il Giornale”: “Spassosa commedia italiana, ricca di battute azzeccate e situazioni divertenti, con protagonisti che gareggiano in bravura. Per una volta, sono gli altri a guardarci con invidia”.

La casa di famiglia, la trama del film

La casa di famiglia racconta la storia dei quattro fratelli Lombardi Alex, Funny, Oreste e Giacinto che decidono di vendere la villa familiare del padre Sergio, in coma da 5 anni dopo un incidente, per risolvere delle difficoltà finanziarie. Il padre in modo del tutto inaspettato si risveglia dal coma e siccome i quattro sanno quanto il padre sia legato alla casa di famiglia, cercano di non dargli questo ulteriore dispiacere e, sfruttando il tempo necessario affinché i nuovi proprietari prendano possesso dell’immobile, decidono di non dire nulla e di far vivere Sergio nella sua vecchia villa, riacquistando alcuni dei vecchi mobili già venduti.

La vicenda fa si che i quattro figli tornino a stare vicini al padre e a ritrovare il senso di famiglia che avevano smarrito negli anni. I fratelli troveranno anche la forza di rimettere in piedi le loro rispettive vite e alla fine ci sarà un esito felice per tutti perché Sergio aveva già deciso di vendere la sua villa per non essere troppo legato al suo doloroso passato e i quattro figli troveranno la forza di rimettere in sesto le rispettive vite.











