Marcello Cirillo “Adriana Volpe opinionista al GF? Sia se stessa”/ “Io e Arbore..”

Marcello Cirillo, ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, nel nuovo appuntamento con la rubrica Trends&Celebrities, svela i suoi prossimi progetti lavorativi ma, prima, regala una considerazione sulla prossima avventura televisiva dell’amica Adriana Volpe. La conduttrice di Ogni Mattina sarà una delle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli. In merito, Cirillo si è detto fiducioso delle capacità dell’amica e collega, dichiarando: “Se lei riesce ad essere se stessa e non farsi fagocitare dalla rappresentazione di se stessa, lei sarà bravissima, come lo è stata all’interno del Grande Fratello. Pensate a quanti ragazzi, quanti artisti e attori sono stati lì, lei ed una delle poche che è uscita ed ha avuto grandi possibilità.” La presenza di Adriana nello studio del Grande Fratello Vip potrebbe, d’altronde, dare nuova linfa al programma condotto da Alfonso Signorini.

Marcello Cirillo pronto a tornare in Tv: “Progetto con Renzo Arbore”

Tornando ai suoi prossimi progetti, Marcello Cirillo preferisce non sbilanciarsi troppo sul programma che, da gennaio, potrebbe rivederlo alla conduzione al fianco di una grande cantante lirica che pare sarà Katia Ricciarelli. “La cosa è lì, stanno decidendo se farla a gennaio o no. – ha specificato Cirillo, lanciando poi un’indiscrezione – Se ci sarà tanto di Arbore? Lo spero. Ciò che posso anticipare è che lui sta raccogliendo materiale per fare una trasmissione sul grande Renato Carosone in Rai. Se ci sarò anch’io? Magari…”, ha concluso.

