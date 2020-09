Marcello Masi ironia su Andrea Delogu/ “Paura a contraddirla, è una donna violenta”

Marcello Masi e Andrea Delogu sono una delle scommesse vinte dalla Rai. La coppia, infatti, al timone de La vita in diretta Estate 2020 si è mostrata, puntata dopo puntata, sempre più complice ed affiatata. Durante l’ultima puntata del programma pomeridiano di Raiuno, i due conduttori sono stati protagonisti di un siparietto davvero esilarante; uno sketch venuto così, senza prove o accordi sottobanco che tanto ha fatto divertire il pubblico di Rai1 e non solo. Tutto succede quando la Delogu fa un riferimento che non viene colto dal giornalista e conduttore che però annuisce fingendo di aver capito di cosa si trattasse. In realtà la Delogu lo fa cadere in trappola visto che gli chiede a cosa si stesse riferendo, ma Masi a quel punto ha replicato alla collega dicendo: “io neanche la seguo, ma ho paura di contraddirla”. La conduttrice rossa allora è scoppiata in una fragorosa risata, ma il suo collega ha proseguito dicendo “ho paura a contraddirla perché è violenta, è una donna violenta” naturalmente in tono scherzoso! Un siparietto davvero divertente!

Marcello Masi e Andrea Delogu: la sorpresa de La vita in diretta Estate

Non è la prima volta che Marcello Masi e Andrea Delogu sono protagonisti di momenti extra scaletta all’interno de La vita in diretta Estate 2020. Dopo la gag divertente, durante l’ultima puntata Andrea Delogu si è sentita poco bene in diretta dopo una lunga maratona televisiva visto che la conduttrice è stata chiamata a sostituire Pierluigi Diaco che si è visto sospendere “Io e te” per un caso di Coronavirus all’interno dello staff. La conduttrice forse stanca e visibilmente provata aveva già avvisato i suoi fan sui social scrivendo: “oggi mi sento una pezza”. Detto fatto, visto che durante la diretta la conduttrice prima si è tolta i tacchi sperando di avere un pò di sollievo, ma ad un certo punto ha preferito sedersi a terra. Per fortuna in suo soccorso è arrivato il collega e compagno d’avventura che, per dimostrarle il suo affetto, ha deciso di abbandonare ogni cliché televisivo e si è seduto per terra accanto a lei. L’ennesima conferma del bellissimo rapporto che si è instaurato tra i due!



