Marcello Masi “superdotato”/ “Pacco in vista a La Vita in Diretta. Gabbani scansati!”

Marcello Masi superdotato? È quanto ha messo in evidenza Dagospia nelle ultime ore. Alberto Dandolo non si è lasciato sfuggire il piccante dettaglio dalla puntata de La Vita in diretta Estate, che Masi conduce assieme ad Andrea Delogu ogni pomeriggio su Rai 1. Con tanto di foto, Dandolo ha infatti lanciato il ‘gossip hot’. “Gabbani scansate! Il mitologico Masi non ha nulla da invidiare allo scimmione che il cantante custodisce nel perizoma.”, le parole del giornalista. Come dimenticare, infatti, quando a fare scalpore al Festival di Sanremo, sono state le ‘forme’ di Francesco Gabbani, quest’anno in gara con “Viceversa”. In quei giorni a lungo, infatti, si è parlato del ‘pacco’ del cantante che, addirittura, pare sia diventato l’argomento principale nella sala stampa del festival.

Marcello Masi “come Francesco Gabbani”

Oggi Dandolo invece punta l’attenzione su Marcello Masi e sulle sue di ‘prorompenti forme’. L’ex direttore di Rai 2 in questi mesi estivi si è fatto ben conoscere dal pubblico, anche se, prima di dare il via a questa avventura, aveva ammesso di essere abbastanza in ansia. In un’intervista a Telesette aveva dichiarato: “Non vivo mai tranquillamente le novità, nemmeno se si tratta di cose semplici. Ho sempre l’ansia, ma mi conosco bene e alla fine affronterò anche questa nuova avventura con il giusto entusiasmo.” Tuttavia si era detto pronto a affrontare ogni tipo di situazione: “Non mi spavento. Sono stato direttore del Tg2, ne so qualcosa di tematiche delicate.”



