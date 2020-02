Francesco Gabbani superdotato?/ Web:“La scimmia nelle mutande?”. I pantaloni attillati risaltano…

Francesco Gabbani tornerà questa sera sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2020. Nella seconda serata del festival della musica italiana porterà la sua “Viceversa”, il nuovo brano scritto dallo stesso cantautore toscano, con cui lo stesso spera ovviamente di bissare il successo di tre anni fa, quando “Occidentali’s Karma” convinse la giuria e il pubblico di casa, divenendo poi una delle grandi hit del 2017. Francesco ha ammazzato l’attesa nelle ore precedenti la sua esibizione sanremese, con una serie di stories su Instagram, fra cui una che non è decisamente passata inosservata. Stiamo parlando di uno scatto in cui si vede Gabbani posare sorridente, con dei pantaloni decisamente attillati che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Un simpatico utente ha notato il particolare, ri-postando poi lo scatto sui social e commentando: “Scusate ma non gli hanno permesso di portare la scimmia sul palco e e se l’è messa nelle mutande?”.

FRANCESCO GABBANI QUESTA SERA A SANREMO CON “VICEVERSA”

Ironia a parte, il brano che Francesco Gabbani porterà sul palco di Sanremo, sarà una canzone decisamente introspettiva e diversa dal tormentone di tre anni fa: “Credo che qualsiasi tipo di rapporto emozionale e d’amore – ha spiegato in un’intervista degli scorsi giorni lo stesso cantautore – passa fondamentalmente dalla condivisione dal dare e l’avere, tra l’andata e il ritorno, in un senso e anche viceversa”. Una canzone che tra l’altro anticipa il nuovo disco dal titolo “Viceversa”, e che uscirà online e negli store fisici il prossimo 14 febbraio, il giorno di San Valentino: “C’è un filo conduttore che lega tutti i brani – ha aggiunto e concluso Gabbani – che offrono dei punti di vista diversi sul tentativo di analizzare il rapporto che c’è tra l’individuo e la collettività, la percezione che hai di te stesso e come ti vedono gli altri”. Per la cronaca Gabbani si esibirà questa sera assieme agli altri big in corsa, leggasi Giordana Angi, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo

