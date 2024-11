Marcello Messina e Giada Rizzi innamorati a Uomini e Donne

Marcello Messina e Giada Rizzi si ritrovano al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata dell’11 novembre 2024, per annunciare l’addio alla trasmissione. “Il weekend è andato bene. Sono contenta, gli ho presentato tutti i miei amici. Non mi sono mai trattenuta in niente e mi sono fatta conoscere per come sono. Ora vediamo lui perché magari mi dà il due di picche”, dice Giada. Marcello, dopo essersi avvicinato, si lascia “Ci siamo visti il primo giorno e sei venuta tu a chiedermi di ballare. parlavi e sorridevi tutto il tempo. Poi, la sera, ci siamo scambiati subito il numero e siamo usciti. Ti ho messo subito alla prova perché ti ho chiamata e ti ho chiesto di uscire insieme senza andare a cambiarci e tu hai accettato subito. E’ stata la prima botta perché eri bellissima, una roba da perdere il fiato”, dice Marcello.

“Siamo usciti ed è stato tutto naturale. Poi è arrivato il primo bacio, il primo confronto”, aggiunge Marcello mentre Tina Cipollari lo interrompe e scherzando dice – “Stiamo per dare la linea a Pomeriggio 5“, le parole della bionda opinionista che scatenano le risate dello studio. “Ti sei fidata e, nonostante le tue remore, non sei cambiata in niente e, per te, quei famosi difetti di cui hai sentito parlare, per te non lo sono. Quello che sarà lo vivremo fuori da qua”, aggiunge il cavaliere.

La sorpresa di Giada Rizzi per Marcello Messina

In studio arriva così un baule contenente una sorpresa di Giada per Marcello. La dama, così, legge una lettera: “Senza parole. Mi ritrovo qui dopo tanto tempo e scrivo di getto quello che sento. E’ iniziato tutto con un ‘ciao, balliamo’, poi il primo bacio, il primo ballo. Ricordo tutto e la mia euforia nel raccontarlo a tutti. Nell’ultimo anno della mia vita avevo costruito una corazza”, dice.

“La vita a volte ci stravolge i piani e tu li hai letteralmente scombinati. Sei entrato in punta di piedi con grazia nella mia vita. Quando mi stringi nel tuo abbraccio mi fai sentire nel tuo abbraccio. Sei un uomo sensibile, premuroso, amorevole. Oggi ho deciso di fidarmi di nuovo dell’amore. Resto senza parole davanti a tutto questo.“, conclude Giada che, poi, balla con Marcello prima di lasciare definitivamente la trasmissione.

