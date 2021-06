Marcello Rota/ Ch è il direttore d’orchestra per Il Volo nel tributo ad Ennio Morricone

Marcello Rota è tra i protagonisti del concerto – tributo de Il Volo all’Arena di Verona per Ennio Morricone. I tre tenori sono pronti a rendere un tributo davvero speciale ad Ennio Morricone sabato 5 giugno 2021 dalla splendida cornice de L’Arena di Verona con la presenza di Marcello Rota che è il direttore d’orchestra in questa avventura. Ma chi è Marcello Rota? Come si legge dal suo sito ufficiale, Rota ha studiato corno al Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria con Giacomo Zoppi, ma anche composizione con Felice Quaranta e direzione d’orchestra con Igor Markevitch e Franco Ferrara all’Accademia Chigiana di Siena. Il suo grandissimo talento l’hanno portato ad esibirsi su alcuni dei palcoscenici e podi più famosi al mondo. Qualche esempio? Dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Teatro alla Scala di Milano, dal Teatro dell’Opera di Roma al Teatro Comunale di Bologna. E ancora: il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Carlo Felice di Genova, ma anche in Europa presso la Deutsche Oper, la Filarmonica di Berlino, la Royal Albert Hall di Londra e Palais Des Beaux Arts di Bruxelles.

Chi è Marcello Rota, direttore d’orchestra

Non solo, Marcello Rota durante la sua straordinaria carriera ha collaborato con diverse compagini orchestrali. Dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai all Orchestra “Arturo Toscanini” di Parma, ma anche l’Orchestra della Svizzera Italiana, la Nordwestdeutsche Philharmonie, Baden-Baden Philharmonic, Royal Philharmonic Orchestra e tante tante oltre. Dal 2006 fino al 2009 è stato il direttore de La Scala di Milano. E ancora: ha accompagnato tantissimi artisti tra cui: Andrea Bocelli, Placido Domingo, Renato Bruson, Katia Ricciarelli e tanti altri. Dal 2004 ricopre il ruolo di Direttore Principale Ospite della Czech National Symphony Orchestra di Praga senza dimenticare che ha partecipato all’inaugurazione del Festival Pucciniano di Torre del Lago e diretto l’Orchestra Nazionale della RAI e del Teatro Filarmonico di Verona. Che dire una carriera di grandissimo livello.

